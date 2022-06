In estate mettersi ai fornelli può essere una vera e propria tortura e cerchiamo di trascorrere meno tempo possibile a cucinare. Quando andiamo a fare la spesa compriamo ingredienti molto vari che possano servire per preparare tanti piatti diversi. Dunque, insieme a carne, pesce, frutta e verdura ci sono ingredienti come la pasta sfoglia che possono rivelarsi davvero preziosissimi. Un semplice rotolo di pasta sfoglia può salvare la cena con gusto e semplicità. Oggi con questa ricetta proponiamo una sfiziosa alternativa alla torta salata da realizzare in pochi minuti e senza utilizzare le uova. Protagonista di questo piatto saranno le zucchine che sono le regine della stagione estiva.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare;

3 zucchine;

2 fette di prosciutto cotto;

150 g di mozzarella;

mezza cipolla;

50 ml di latte;

15 g di semi di sesamo;

un filo d’olio EVO;

sale q.b.;

pepe q.b.

Con pasta sfoglia e zucchine non prepariamo la solita torta salata, ma una veloce e sfiziosa ricetta estiva senza uova

Per preparare questo sfizioso rustico alle zucchine, laviamole con cura ed eliminiamo le estremità con un coltello. Grattugiamole con una grattugia a fori larghi, strizziamole con forza per eliminare l’acqua in eccesso e teniamole da parte. Intanto, preriscaldiamo il forno ventilato a 200 gradi.

Tritiamo finemente la cipolla e facciamola appassire in padella insieme ad un filo d’olio extravergine d’oliva. Poi uniamo le zucchine alle cipolle in padella e facciamole cuocere per 10 minuti. Saliamo e pepiamo le zucchine e lasciamole intiepidire.

Nel frattempo, estraiamo dal frigorifero il rotolo di pasta sfoglia e poggiamolo su un foglio di carta da forno sul piano da lavoro. Bucherelliamo la sfoglia con i rebbi di una forchetta e copriamone metà usando le fette di prosciutto. Adagiamo sul prosciutto le zucchine appena cotte e la mozzarella tagliata a fettine.

Aiutandoci con la carta da forno copriamo la farcitura con la parte di sfoglia rimasta vuota. Ripieghiamo i bordi e schiacciamoli delicatamente con una forchetta in modo da sigillare la sfoglia ed impedire al ripieno di fuoriuscire.

Pratichiamo dei tagli sulla sfoglia usando un coltello a lama liscia e poi spennelliamola con del latte. Ricopriamo la sfoglia con i semi di sesamo e trasferiamola su una teglia. Quando il forno sarà ben caldo, inforniamo il nostro rustico e dopo soli 20 minuti sarà pronto per essere gustato.

Consigli

Con pasta sfoglia e zucchine non prepariamo il solito piatto, ma questo antipasto incredibilmente goloso. Possiamo spennellare la sfoglia usando un uovo e sostituire i semi di sesamo con quelli di papavero. Inoltre, possiamo scegliere di usare un formaggio diverso dalla mozzarella, come ad esempio la scamorza o la fontina. Se decidiamo di cambiare formaggio, teniamo conto del fatto che il risultato sarà un antipasto dal sapore più sapido e corposo.

