Il piatto che più di tutti simboleggia l’estate è senza ombra di dubbio l’insalata di riso. Questo piatto unico conquista tutti perché fresco, delizioso, pratico e perfetto per un pranzo fuori casa. Ideale anche per chi ha poca voglia di cucinare, l’insalata di riso è un piatto completo estremamente versatile e che possiamo arricchire come preferiamo. Generalmente, per ottenere il meglio da ogni piatto usiamo gli ortaggi di stagione. In questo periodo, troviamo peperoni, melanzane e zucchine, che sono perfetti per realizzare moltissimi piatti, dai primi ai contorni più sfiziosi. Per renderla completa, oltre alle verdure, aggiungiamo ingredienti proteici come pollo o tonno. Oggi per realizzare questa insalata di riso davvero speciale utilizzeremo un ingrediente diverso, ma dal sapore fresco ed intenso che siamo certi saprà conquistare tutti.

Ingredienti

350 g di riso;

3 zucchine;

150 g di salmone affumicato;

succo e scorza di un limone non trattato;

60 g di mandorle;

un ciuffetto di prezzemolo;

olio EVO q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

L’insalata di riso diventa davvero deliziosa se anziché tonno o pollo usiamo questo straordinario ingrediente fresco e dal sapore travolgente

Iniziamo lavando accuratamente le zucchine. Dopo aver rimosso le estremità, tagliamole a cubetti e facciamole cuocere in padella con un filo d’olio extravergine d’oliva. Saliamole e lasciamole cuocere a fiamma vivace per una decina di minuti, in modo che rimangano leggermente croccanti. Intanto, sciacquiamo il riso per rimuovere gran parte dell’amido e facciamolo cuocere in abbondante acqua leggermente salata. Scoliamolo al dente e trasferiamolo in un recipiente insieme alle zucchine precedentemente cotte.

Tagliamo a listarelle il salmone affumicato, tritiamo grossolanamente le mandorle ed uniamole al riso. Grattugiamo la buccia di un limone, spremiamone il succo ed uniamo anch’essi al riso. Per terminare, aggiungiamo del prezzemolo fresco, un po’ d’olio ed una spolverata di pepe. Mescoliamo gli ingredienti e serviamo questo piatto ricco e saporito.

Consigli

L’insalata di riso diventa davvero deliziosa se uniamo insieme questi sapori. Il salmone affumicato dà carattere al piatto e il suo sapore si combina perfettamente a quello delle zucchine. A completare il tutto troviamo le mandorle, che conferiscono al piatto una croccantezza piacevole ed inaspettata. Preparare un’insalata di riso a regola d’arte non è difficile. In poco tempo potremo realizzare un piatto completo e in grado di soddisfare i palati di tutti. Per ottenere un risultato perfetto, usiamo il riso Carnaroli poiché ha un’ottima tenuta in cottura. Inoltre, sciacquarlo prima di metterlo a cuocere eliminerà parte dell’amido. In questo modo otterremo un riso più digeribile e i chicchi non si attaccheranno tra di loro.

