Se volessimo realizzare qualcosa di esclusivo ed originale per la nostra casa queste idee sono imperdibili. Creare qualcosa con le nostre mani è sempre entusiasmante. Abbiamo visto ad esempio, che bastano pochi materiali di riciclo per realizzare dei vasi e delle composizioni di fiori originali.

Le cornici sono uno dei complementi con cui possiamo cimentarci ed esercitare la nostra arte creativa.

Realizzare una cornice per foto da regalare ai nostri cari sarà una bazzecola con queste idee creative.

Per abbellire pareti spoglie o nascondere buchi dei muri, ecco come realizzare cornici originali fai da te con queste 3 idee di riciclo creativo

Partiamo dalle cornici con i taglieri, lo spago e in stile country. Se abbiamo dei vecchi taglieri in legno, non dovremmo mai gettarli nell’immondizia. Varranno oro se utilizzati per realizzare un originale porta foto. Oltre ai taglieri ci occorrerà una mollettina per il bucato in legno, colla a caldo e dello spago.

Iniziamo passando una generosa mano di olio di cocco o olio d’oliva sul tagliere per restituirlo agli antichi splendori. Lasciamo asciugare completamente. Incolliamo la mollettina per un lato solamente a metà del tagliere nella parte alta appena sotto all’impugnatura. Sul lato opposto, quello più basso, avvolgiamo più volte lo spago con più giri e facciamo un piccolo nodino o un fiocchetto. Non ci resta che fissare alla molletta una nostra foto e la nostra cornice sarà pronta da appendere alla parete.

Cornici con i puzzle

In questo paragrafo, vedremo come realizzare una cornice per la cameretta dei bambini. Avremo bisogno di un cartone ondulato di quattro o 5 centimetri più grande rispetto alle dimensioni della nostra foto. Ci serviranno dei pezzi di puzzle, delle tempere colorate e della colla vinilica. Spennelliamo il cartone con una soluzione di una parte di acqua e due di colla vinilica, applicando dei pezzetti di carta igienica. Aspettiamo che asciughi totalmente e sia quindi indurito. Incolliamo la foto e al centro. Ora dipingiamo con le tempere i pezzi dei puzzle. Incolliamo lungo tutti i bordi i pezzi di puzzle, sovrapponendoli anche sulla foto.

In alternativa al posto dei puzzle potremmo usare dei bastoncini in legno, scarti di potatura. Abbiamo già visto come con i resti delle potature del giardino potremmo realizzare dei fantastici oggetti per la casa.

Con gli stecchi dei gelati

Per realizzare questo progetto creativo dobbiamo mettere da parte alcuni stecchi dei gelati. Incolliamoli su un cartoncino uno a fianco dell’altro. Incolliamo la foto sui bastoncini. Ora decoriamo la cornice in stile marino, incollando qualche conchiglia o dei legnetti di mare.

