Per chi intende cavalcare la strada del pubblico impiego, maggio si sta rivelando un mese d'oro. Il discorso vale soprattutto per alcune Regioni come la Lombardia, per esempio, da cui sono giunti molti concorsi nei primi 15 giorni del mese.

Restando sempre sul suolo lombardo, ecco il nuovo bando indetto dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda (ASST). L’Ente sanitario territoriale ricerca 22 collaboratori professionali sanitari – Infermieri – a tempo pieno e indeterminato. Per i vincitori di questo concorso, lavorare a tempo indeterminato in un’azienda dello Stato con vista lago sarà unico ed emozionante.

I requisiti di ammissione

Il bando prevede il possesso di requisiti generici e specifici per l’ammissione alle selezioni. Tra i primi troviamo la maggiore età ma il non superamento del limite di Legge per il collocamento a riposo. Poi abbiamo la cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste e consentite dall’ordinamento. Infine incontriamo l’idoneità fisica alle mansioni d assolvere.

I requisiti specifici attengono a quelli professionali. Si richiede, in particolare, il diploma universitario di infermiere ovvero il diploma di laurea in infermieristica e/o equipollenti. Inoltre occorre l’iscrizione al relativo ordine professionale.

Non sono ammessi a concorso gli esclusi dall’elettorato attivo. Stessa sorte per chi in passato è stato destituito, licenziato, allontanato e similari da un impiego presso la P.A.

Lavorare a tempo indeterminato in un’azienda dello Stato con vista lago sarà come toccare il cielo con un dito per questi candidati

Le istanze di partecipazione vanno prodotte online tramite la procedura presente sul portale dell’ASST Garda. Il termine ultimo di candidatura è fissato ai prossimi 9 giugno 2022. Sempre in scadenze, ricordiamo che fino al 2 giugno ci si può candidare al nuovo concorso dell’Arma dei Carabinieri.

Il punto 3) del bando riporta la procedura di registrazione e compilazione online della domanda e dei relativi titoli per la partecipazione al concorso.

Tra i documenti da allegare all’istanza troviamo anzitutto la copia del documento di riconoscimento. Poi va allegata la ricevuta di pagamento del contributo delle spese di partecipazione di 10,33 euro, non rimborsabili.

Per ogni candidato la Commissione esaminatrice dispone di 100 punti ripartiti tra 30 punti per i titoli e 70 per le prove d’esame. Quest’ultimi a loro volta si dividono tra 30 punti (massimo) per la prova scritta e 20 punti (massimo) sia per la prova pratica che per quella orale.

In chiusura invitiamo i Lettori interessati alla selezione a prendere visione integrale del bando per tutti gli eventuali dettagli.

