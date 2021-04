Le zanzare sono degli insetti molto fastidiosi che durante tutti i mesi estivi popolano le nostre case, rendendoci le notti insonni con i loro ronzii. Esse inoltre tendono ad infastidirci con le loro punture che provocano non poco prurito. Insomma una vera e propria seccatura.

Durante la bella stagione le zanzare però non sono l’unico insetto che invade le nostre abitazioni, un altro animaletto anche abbastanza fastidioso sono le formiche. Se si vuole conoscere qualche rimedio naturale per liberarsene è possibile cliccare qui.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

I morsi di zanzara sono tra i più fastidiosi, in quanto il ponfo diventa gonfio e dolente ma soprattutto perché provoca un eccessivo prurito. Dunque oggi vogliamo proporre un efficacissimo rimedio fai da te ed anche naturale per sbarazzarci anche delle zanzare.

L’infallibile rimedio naturale per non farsi pungere dalle zanzare e tenerle lontano dalle nostre case a cui nessuno potrà rinunciare per un’estate libera dagli insetti

Repellenti naturali e molto efficaci sono gli oli essenziali. Questi oli sono così efficaci perché mantengono intatte tutte le proprietà delle piante che attraverso la produzione di tali sostanze si difendono dagli attacchi degli insetti. Questi oli applicati sulla nostra pelle in lozioni e diluiti in creme o oli vettori faranno da repellente ed impediranno alle zanzare di pungerci.

Un olio particolarmente indicato è l’olio essenziale di eucalipto dall’odore particolarmente pungente e soprattutto dalle innumerevoli proprietà benefiche che è possibile approfondire cliccando qui. Secondo uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine e confermato dal Ministero dell’agricoltura degli Stati Uniti, pubblicato nel 2002, i repellenti ad uso topico a base di olio essenziale di eucalipto sono più efficaci di repellenti chimici contenente DEET.

Un altro efficacissimo rimedio è l’olio essenziale di geranio. Questo può essere utilizzato anch’esso ad uso topico, ma soprattutto nell’asciugatrice per profumare le nostre lenzuola e tenere lontano gli insetti. Se si vuole approfondire l’argomento della profumazione in asciugatrice delle lenzuola è possibile cliccare qui.

Essi possono essere utilizzati direttamente sulla cute sempre miscelati ad oli vettori come gli oli di mandorle. O essere utilizzati anche per massaggi o come prodotti da miscelare ad altri prodotti per la casa.

Un’alternativa valida per la casa sarebbe quella di mettere tali oli nel diffusore di profumi per ambienti, così da allontanare le zanzare dall’intera abitazione.

È questo l’infallibile rimedio naturale per non farsi pungere dalle zanzare e tenerle lontano dalle nostre case a cui nessuno potrà rinunciare per un’estate libera dagli insetti.