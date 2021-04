Ormai è risaputo, con l’arrivo della bella stagione tutti inostri amici animaletti escono dalle loro tane e molto spesso invadono le nostre case. È il caso delle formiche che spesso popolano le nostre abitazioni, ripulendo le superfici e i pavimenti da briciole e residui.

Le formiche sono animaletti estremamente puliti e collaborativi ma pur sempre fastidiosi. Molto spesso per eliminarle ricorriamo all’uso di repellenti artificiali, ma questi prodotti estremamente chimici possono rappresentare un problema anche per la nostra salute.

Allora noi oggi con questo articolo spenderemo solo 2 euro per questo rimedio naturale che eliminerà per sempre le formiche dalle nostre case, vogliamo proporre un’alternativa green e non dannosa per la salute, per liberarsi di questi fastidiosi animaletti.

L’aceto bianco con acqua

Si tratta di un rimedio semplicissimo e davvero molto economico. Basterà acquistare al supermercato una bottiglia di aceto bianco. Miscelarlo in un contenitore spray con dell’acqua e spruzzarlo direttamente sugli insetti. Le formiche infatti non sopportano l’odore dell’aceto, inoltre questa sostanza ne provocherà la morte immediata. Una volta eliminate, raccoglierne i residui con un panno umido.

Importante per evitare che le formiche colonizzino le nostre case, è spruzzare questo rimedio anche nelle fessure dove si rintanano ed anche sulle superfici.

L’aceto inoltre può essere miscelato ad altre sostanze come oli essenziali di menta, cannella o citronella e creare così un repellente naturale anche profumato. Diluire questo composto in acqua e spruzzare sulle zone cruciali.

La farina di mais

Un’altra tecnica che permette l’eliminazione delle formiche in modo veloce, pratico ed economico è utilizzare la farina di mais.

Basterà miscelare la farina di mais ad acqua e riporla sulle superfici. Le formiche si nutriranno di questa miscela la porteranno anche nel formicaio. Una volta che la farina di mais sarà giunta nello stomaco si gonfierà, provando la morte degli animaletti.

Se l’articolo spenderemo solo 2 euro per questo rimedio naturale che eliminerà per sempre le formiche dalle nostre case è stato utile è possibile prendere ulteriori spunti per risolvere piccoli problemini di casa cliccando qui.