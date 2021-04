L’asciugatrice è probabilmente l’elettrodomestico che ci ha rivoluzionato la vita. Questo infatti è uno dei robot più comodo da tenere in casa.

D’altronde chi non ha il problema dei panni bagnati? E se fuori piove, dove stenderli? Quante volte ci capita di non avere più biancheria a disposizione, asciugamani o qualche vestito, diventa quindi urgente lavarli e questi impiegano giorni per asciugare?

L’asciugatrice ha permesso di porre rimedio a quest’increscioso rompicapo dei panni bagnati. Inoltre velocizza di tanto il lavoro. Essa per giunta ci permette di lavare i panni anche quando fuori è cattivo tempo, quando abbiamo urgenza di un capo e ci risolve anche il problema di stendere i panni quando si abita in condominio.

Oggi vogliamo però proporre un rimedio naturale e fai da te per profumare i panni e la biancheria senza dover ricorrere all’uso di prodotti chimici.

Si possono ottenere panni morbidi e profumatissimi in asciugatrice con questi 2 veloci ed economici trucchetti della nonna a cui nessuno pensa mai

Il rimedio è semplicissimo basterà acquistare degli oli essenziali, in erboristeria. La fragranza è una scelta prettamente personale. Sarà solo il caso di decidere se si preferisce avvolgersi in un accappatoio al profumo di lavanda e sentirsi come in un campo di fiori, o magari asciugarsi con un asciugamano al profumo di pino silvestre. Le fragranze che si possono utilizzare sono davvero tante basterà dare un’occhiata alla lista delle profumazioni.

Insomma, quello che conta è che i nostri panni saranno un’esplosione di profumi e buon umore. Eh già, perché gli odori stimolano il nostro sistema nervoso e richiamano in noi immagini di esperienze vissute.

Come utilizzare gli oli essenziali in asciugatrice

Per riporre gli oli essenziali in asciugatrice basterà inserire all’interno della stessa un foglietto di stoffa impregnato di poche gocce di olio essenziale e posizionarlo al centro del bucato.

Avviare l’elettrodomestico, che con i suoi movimenti e le sue elevate temperature sprigionerà grande profumazione che impregnerà il nostro bucato.

Per rendere il bucato morbido

Per rendere il nostro bucato ancora più morbido basterà mettere all’interno dell’asciugatrice anche una pallina di lana. Questa con i movimenti dell’elettrodomestico sfregherà contro i panni e li renderà morbidissimi.

