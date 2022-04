Se l’avvento di internet ha cambiato per sempre la nostra vita, il suo approdo sui nostri telefoni l’ha davvero stravolta. Infatti, ci offre tante possibilità a portata di mano direttamente sul nostro smartphone.

Non sorprende, dunque, che in qualunque posto e situazione ci si ritrovi sempre a usare il cellulare, soprattutto tramite alcune app. Ad esempio, quelle di messaggistica istantanea, incluse quelle per chattare in modo anonimo. Sicuramente, però, gran parte del tempo lo trascorriamo sui social, in particolare su Instagram e Facebook.

Passiamo ore e ore sui social senza accorgercene

Spesso apriamo i social per una sbirciata o una scrollata veloce. Pensiamo di passarci pochi minuti, al massimo il tempo di caricare una foto, ma ecco che senza accorgercene passano ore. La morale è bruciare il proprio tempo e dover rimandare studio, lavoro e faccende domestiche. Ci si sente in colpa e ci si ripromette di limitare l’uso di Instagram e Facebook, ma puntualmente ci ricaschiamo.

A volte potremmo davvero avere il dubbio di avere una dipendenza da tali social, perché ci sembra impossibile poter uscire dal loop. Magari abbiamo anche pensato di cancellare i nostri account, ma ci mancherebbero e correremmo anche il rischio di rimanere fuori dal mondo. Per fortuna, esiste un modo meno estremo per ridurre il nostro attaccamento.

Limitare l’uso di Instagram e Facebook per smettere di perdere tempo al telefono è possibile in pochi clic con questa funzione segreta

La soluzione ci arriva dalle app stesse dei due social in questione. Una funzione che probabilmente non abbiamo notato, perché troppo abitudinari nel nostro impiego dei social. Ebbene, basterà cliccare su Impostazioni e selezionare Tempo trascorso su Facebook. Andiamo su Gestisci il tuo tempo e poi su Promemoria orario giornaliero. Da qui, potremo scorrere minuti e ore per decidere il limite massimo di tempo in cui usare il social. Confermiamo la scelta.

Su Instagram invece, clicchiamo sulle tre righe orizzontali in alto. Apriamo La tua attività e poi Tempo trascorso. Selezioniamo Imposta un limite di tempo giornaliero e decidiamo di quanto debba essere. Dopo aver apportato queste modifiche, l’app stessa ci invierà una notifica per farci presente il limite di tempo raggiunto. Dunque, sarà impossibile distrarsi e non rendersi conto del tempo che scorre.

Una grande comodità che potrebbe permetterci di ricavare davvero molte ore da investire in varie attività. Un vantaggio amplificato, poi, dal fatto di non dover installare alcuna applicazione per sfruttarlo. Ora che abbiamo scoperto questa funzione, cambieremo totalmente il nostro modo di vivere i social avvicinandoci a un approccio più sano e misurato.

