Quante volte ci è capitato di fare una pessima figura dimenticandoci di fare gli auguri a qualcuno per il compleanno? È difficile tenere a mente i compleanni di tutti i nostri amici se la nostra quotidianità è molto frenetica e non abbiamo mai un attimo di pausa. Ma fortunatamente, ci sono alcuni strumenti che ci possono aiutare. Se una volta si usavano i calendari universali in cui scrivevamo i compleanni dei nostri cari e dei nostri amici, oggi la tecnologia ha sostituito questi strumenti. Sempre più persone si affidano ai social, e in particolare a Facebook, per ricordare i compleanni. Ma se ci capita di non aprire Facebook per un paio di giorni, potrebbe sfuggirci una ricorrenza importante. Fortunatamente c’è una soluzione.

Aggiungiamo il calendario dei compleanni di Facebook al nostro calendario personale

Innanzitutto, come possiamo vedere il calendario dei compleanni di Facebook? Il modo più veloce per visualizzarlo è semplicemente scrivere “Compleanni” nella barra di ricerca, e cliccare sul primo risultato, cioè il calendario dei compleanni. Vedremo tutti quelli dei nostri amici di Facebook. Ma possiamo velocizzare ulteriormente le cose aggiungendo i compleanni direttamente al nostro calendario personale.

Ecco come aggiungere in una mossa i compleanni di Facebook al nostro calendario personale per non fare mai più brutte figure

Come aggiungere i compleanni di Facebook al nostro calendario personale? Semplicissimo. Se usiamo il calendario di Google (o altri calendari simili) basta aprire l’app, e cliccare sul menù a sandwitch (cioè le tre linee orizzontali) nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. Si aprirà un menù che ci permetterà di aggiungere al nostro calendario personale una serie di calendari, ad esempio quelli del nostro profilo privato, del profilo di lavoro, dei promemoria, delle festività nazionali e anche dei compleanni. Spuntiamo quindi la voce “compleanni”, e il gioco è fatto. Vedremo i compleanni apparire sul nostro calendario.

Gli auguri pubblici non vanno più di moda

Ecco come aggiungere in una mossa i compleanni al calendario. Ma attenzione, perché l’etichetta delle interazioni online sta cambiando molto rapidamente. La privacy è sempre più importante. Per esempio, molti utenti di Facebook decidono di tenere per sé quello che postano e commentano sui gruppi. Anche gli auguri pubblici sulla timeline non sono più considerati di buon gusto. Possiamo quindi utilizzare Facebook per aiutarci a ricordare i compleanni dei nostri amici, ma quando si tratta di fargli gli auguri, meglio procedere in privato. Un messaggio su Whatsapp o addirittura una telefonata verranno considerati un gesto molto più intimo e curato, rispetto ai semplici auguri online.

Approfondimento

Per il compleanno di un amico regaliamo questo bestseller che può cambiargli la vita, è garantito che ci ringrazierà