Come mettere i vestiti sottovuoto con e senza aspirapolvere per proteggerli da umidità, muffa e tarme nell’armadio o scatole

Quando sistemiamo vestiti, giacche, maglioni e biancheria negli armadi, temiamo soprattutto l’umidità con la conseguente comparsa di muffa e piccoli parassiti, soprattutto le tarme. Nel riporre qualche indumento, è sempre preferibile che questo sia pulito e asciutto. A volte ciò non potrebbe bastare e può accadere di ritrovare qualche brutta sorpresa quando apriamo le ante per scegliere cosa indossare o per fare il cambio stagione. Questo evento, da alcuni temuto e rimandato varie volte, da altri invece è molto atteso.

In primavera o in autunno, infatti, approfittando di una temperatura mite, le finestre restano aperte più a lungo e si pulisce più in profondità la casa. Nello stesso periodo avviene solitamente il cambio armadio. In quest’occasione, si potrebbe fare una selezione, distinguendo capi ancora in buono stato da quelli fuori moda o con qualche strappo o buchetto. Forse troveremo anche vestiti o jeans che non riusciamo più a indossare perché abbiamo preso qualche chilo.

Le buste adatte alla conservazione dei capi e il loro uso

Per prima cosa dovremmo approfittarne anche per pulire bene l’interno di armadi e cassetti. Per conservare al meglio i nostri capi possiamo scegliere il sottovuoto. In questo modo maglioni, piumini, coperte e tanto altro occuperanno poco spazio. Un altro vantaggio riguarda la protezione dall’umidità e dalle tarme. Ora vediamo come mettere i vestiti sottovuoto:

comprare i sacchetti appositi. I sacchetti in vendita sono fatti di poliammide e polietilene. Si possono trovare di diversa misura, con doppia chiusura e una valvola da cui aspirare l’aria; lavare e asciugare bene i capi da conservare. Inserirli nella busta, pressando un po’, chiuderla e poi mettere il bocchettone dell’aspirapolvere nell’apertura della valvola. Tolta l’aria, chiudere la valvola; sistemare le buste nei ripiani dell’armadio oppure nelle scatole da mettere in soffitta o in cantina fino alla prossima stagione.

Se non si disponesse dell’aspirapolvere, si potrebbero utilizzare altri metodi che ora andremo a scoprire.

Come mettere i vestiti sottovuoto con e senza aspirapolvere per proteggerli da umidità, muffa e tarme nell’armadio o scatole

Potrebbe accadere di non avere un aspirapolvere o che sia momentaneamente fuori uso. In questo caso, si potrebbero provare 3 modi per togliere l’aria in eccesso dai sacchetti:

procurarsi una piccola pompa per creare il vuoto. Ci sono negozi fisici oppure online che vendono un set completo composto da alcuni sacchetti e dalla pompa;

un metodo alternativo consiste nel mettere il sacco chiuso con l’indumento in un lavandino pieno d’acqua. La valvola deve affiorare e non essere bagnata. A quel punto si può premere il sacchetto per fare uscire l’aria. Chiudere appena si appiattisce;

infine, si potrebbero comprare delle buste sottovuoto utili anche in viaggio. Basterà inserire ciò che si vuole e arrotolarle. Dopo che l’aria sarà uscita da un foro, potremo srotolare la busta e conservarla.

In questo modo risparmieremo spazio e proteggeremo meglio i nostri capi da polvere, umidità e insetti.

