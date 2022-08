L’epoca dei social network è diventata inevitabilmente quella in cui si è iniziato ad avere una maggiore attenzione alla privacy. Probabilmente perché il fatto di mettere parte della propria vita on line è un’azione che porta a preoccuparsene.

Molti, ad esempio, non gradiscono che la propria lista di amici su Facebook sia visibile a tutti. Inevitabilmente si cerca la soluzione che consenta di renderla privata. La buona notizia è che la procedura è molto semplice da computer e solo un filo più complessa da cellulare. Ma comunque facile.

Come nascondere su Facebook la lista amici e quelli in comune

Bastano davvero pochi passaggi per farlo da computer. Eccoli uno dopo l’altro:

andare sul proprio profilo;

raggiungere la lista degli Amici con il mouse e selezionare “Vedi tutti gli amici”;

cliccare sui tre puntini in alto a destra, a fianco di Richieste di amicizia e Trova amici;

selezionare Modifica Privacy.

Qui si potrà specificare chi si vuole che veda la lista degli amici. A fianco c’è un bottone dove, cliccando, si accede alle diverse opzioni. Si possono citare “Amici” per mostrarla solo ai propri amici, “Amici tranne” specificando chi si vuole escludere. Ma anche “Tutti” se la si vuole lasciare pubblica, “Amici specifici” se la si vuole mostrare solo a qualcuno e “Solo io” se si vuole che non la veda nessuno. Opzioni simili sono disponibili alla sezione “Segui già” relativa alle persone e alle pagine di cui si è follower.

Come nascondere gli amici su Fb dal cellulare

Molti si chiedono come nascondere su Facebook la lista amici, ma non hanno a disposizione un computer. Lo si può fare tranquillamente dal telefono. Ecco come:

Dopo aver aperto l’applicazione, si deve toccare in alto a destra sulla propria immagine del profilo piccola (con tre linee sopra);

Sulla prima riga c’è la rotellina che permette di accedere ad Impostazioni e non resta che entrarvi;

In alto, nella barra di ricerca, basterà scrivere Amici e subito verranno fuori la voce: “Chi può vedere la tua lista di amici. Dal lì si potrà impostare ciò che si preferisce

Come nascondere gli amici in comune su Facebook

Molti vorrebbero nascondere gli “amici in comune” su Facebook a chi visita il proprio profilo. Non esiste una funzione ad hoc per questa volontà. Tuttavia, non saranno visualizzati i contatti comuni che nascondono la lista all’osservatore.

Semplificando: si ipotizzi che A e B siano amici e che C (visitatore dei profili) lo sia di entrambi. C non vedrà né l’uno, né l’altro come amico in comune, visitando uno dei due profili, qualora entrambi abbiano la lista amici privata.

Dunque, anche se tutti spesso utilizzano app e social network, alcune funzionalità possono sfuggire. A molti potrebbe non essere noto, ad esempio, come scrivere in grassetto su WhatsApp.

