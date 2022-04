L’oroscopo di maggio vede Marte, Mercurio e Venere attori protagonisti in questi 3 segni zodiacali che vivranno 31 giorni di fuoco

Con maggio ormai alle porte, sale la febbre da previsione: cosa dicono le stelle in merito al nuovo mese? Abbiamo chiesto il parere degli esperti per i nostri Lettori e abbiamo già visto le anticipazioni sui tre segni d’acqua, cioè Cancro, Scorpione e Pesci. Ora volgeremo lo sguardo ai segni di fuoco anticipando solo che l’oroscopo di maggio vede Marte, Mercurio e Venere dominare questi segni.

La posizione delle stelle nel cielo di maggio

Vediamo brevemente come si disporranno i pianeti a maggio nelle 12 case zodiacali. Troviamo anzitutto 4 pianeti forti in Toro, e si tratta di Urano, Venere, Sole e Mercurio. Tuttavia, il 21 del mese il Sole passa nella casa dei Gemelli, da cui arriva il 24 il pianeta delle idee e degli affari. Venere, invece, arriverà solo poco prima dell’inizio di giugno (il 29).

Infine troviamo ancora Giove e Marte in Pesci, ma entrambi destinati a passare in Ariete intorno alla metà del mese.

L’Ariete ritrova Venere come manna dal cielo

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, la novità più importante riguarda sicuramente Venere nel segno. La stella lascerà un segno profondo e indelebile nel campo dei sentimenti, dove sono attese svolte su tutti i fronti. Si segnalano forti recuperi tra le coppie storiche, ma anche tra gli amori in formazione. Inoltre l’arrivo a fine mese del pianeta dell’azione e dell’ambizione (Marte) avvolgerà di maggior fascino gli arietini.

Questo carico di buone stelle si farà sentire anche nel campo dei soldi e della professione. Il cielo al riguardo è molto bello e non sono esclusi piccoli colpi di fortuna, specie nei primi 10 giorni del mese.

Per chi è alla ricerca di un’occupazione, infine, il periodo è perfetto per inviare i cv (quest’azienda cerca 700 professionisti da assumere entro l’estate).

Periodo fantastico per viaggi, incontri, pubbliche relazioni, nuovi flirt e nuove conoscenze per gli amici del Leone. I nati del segno godranno della protezione di Venere dalla casa del Toro e, in parte, di Mercurio in Gemelli. Di contro risulterà in leggera sofferenza la casa degli affari, dei soldi e delle situazioni legal. Le circostanze si muovono a tratti lentamente, creando possibili malumori per i nati sotto in questo segno di fuoco.

Nel complesso maggio è un mese molto positivo, ideale anche iniziare uno sport e/o un hobby da coltivare per tutta l’estate.

Un oroscopo di maggio da dimenticare per gli amici del Sagittario

Arriviamo infine al segno del Sagittario, probabilmente il segno più sofferto dei tre segni di fuoco. Qui troviamo infatti diverse stelle in quadratura, come ad esempio Giove e Marte che rendono il periodo alquanto pesante e difficile. Le cose purtroppo vanno maluccio in diversi ambiti, dalla salute alla fortuna fino ai nuovi incontri. Le stelle non nascondono possibili alterchi con colleghi al lavoro o in famiglia (con figli o genitori o partner, a seconda dei casi).

Quanto al cielo professionale, infine, Mercurio è retrogrado in Gemelli per cui non sono escluse cospicue uscite di denaro. In più si aggiungono le quadrature di cui sopra che finiscono con il privare di forze, idee ed energie i nati del segno.

