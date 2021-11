Siamo nell’era di Internet e i social network sono parte integrante della nostra vita, sono infatti pienamente partecipi della nostra esistenza.

Sono uno spazio in cui interagire con gli altri, ma anche un luogo di condivisione e di espressione dei nostri pensieri e momenti.

Tutti vi siamo ormai presenti e li usiamo con costanza. Il grande boom ha avuto inizio con Facebook. Dopo qualche tempo ha fatto la sua comparsa e conquistato la rete Instagram, che a differenza dell’altro social, si basa interamente su foto e video. Talvolta, però, l’effetto che si ottiene dopo averli caricati potrebbe risultare alquanto deludente senza capirne il perché.

Scopriremo che, in realtà, per caricare foto bellissime e di qualità su Instagram basta un magico tocco che pochi conoscono.

Come funziona questo social

Prima di tutto vediamo come usare Instagram. Per caricare foto o video abbiamo più possibilità. Possiamo decidere infatti se creare un post o una storia.

Il primo, rimarrà fisso sul nostro profilo, il secondo sarà visualizzabile per sole 24 ore.

Per creare un post, dobbiamo premere sul quadrato contenente un + in alto a destra e selezionarlo. Possiamo poi scegliere foto dall’album o scattarne sul momento.

Per la storia ugualmente, ma dovremo premere sulla foto del nostro profilo per crearne una. Per caricare i video possiamo servirci sia di post che delle storie, in più vi è la modalità di registrazione in diretta e di reel. Quest’ultimo è un multi-clip di qualche secondo modificabile con musica, testi e immagini.

Per caricare foto bellissime e di qualità su Instagram basta un magico tocco che pochi conoscono

Abbiamo visto dunque cosa bisogna fare per caricare video e foto, ora dobbiamo vedere come fare affinché la loro resa sia effettivamente ad alta risoluzione.

Molto spesso perdiamo davvero tanto tempo a scattare foto perfette da pubblicare, motivo per cui ci teniamo che l’effetto ottenuto sia davvero il massimo.

In realtà, il modo per risolvere questo problema è talmente semplici da sorprenderci.

Se abbiamo un iPhone, andiamo sul nostro profilo e poi sulle tre righe in alto a destra. Da lì in “Impostazioni”, in “Account” e in “Utilizzo Dati”. Spuntiamo “Caricamenti di alta qualità” e il gioco è fatto. Assicuriamoci che nella stessa sezione non risulti selezionato “Usa meno dati”, utile per risparmiare batteria ma che potrebbe compromettere comunque qualità ed esperienza.

Ci si potrà ora sbizzarrire liberamente, magari anche attivando funzioni dell’iPhone strepitose per le foto.

Su Android, sempre in “Uso dei dati mobili”, controlliamo che non sia attivo l’”Usa meno dati”. Andiamo poi su “Contenuti multimediali in alta risoluzione” e scegliamo sia Wi-Fi che rete mobile. In questo modo, a prescindere dalla connessione, la qualità sarà sempre alta.

Semplicissimo insomma, più di quanto pensassimo. Con un semplice click il problema è risolto, ora non ci resta che continuare a scattare e registrare.

