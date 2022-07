Il pistacchio è uno degli alimenti che va più di moda nell’ultimo periodo. Ha un sapore particolare simile alla nocciola, non è gradito da tutti. Le sue origini sono vegetali, i suoi frutti hanno una forma allungata e possono essere consumati così come sono oppure vengono tostati, salati ed utilizzati come ingrediente per guarnire secondi o primi piatti. Stiamo parlando di un alimento che si classifica come frutta secca. Di conseguenza avrà un apporto calorico abbastanza elevato, dunque il consumo dovrà essere sempre adeguato.

I pistacchi sono molto energetici, le calorie provengono più che altro dai lipidi e poi dalle proteine. Sono ricchi di Omega 6 ed Omega 9. Non contengono colesterolo e un fattore molto importante è che sono privi di lattosio e glutine. Vediamo meglio quali sono i suoi valori nutrizionali:

20 g di proteine;

45 g di lipidi;

27 g di carboidrati totali;

10 g di fibra alimentare.

Contengono 562 kcal e sono ricchi di potassio (in particolar modo), fosforo, calcio, magnesio e vitamine del gruppo B, A, K.

Ecco i benefici e le proprietà dei pistacchi e quante calorie contengono

Oltre ad essere molto buoni, in realtà riserverebbero per noi tanti benefici. Non presentano particolari controindicazioni. Ovviamente un soggetto obeso, visto il pool di calorie, dovrà essere più attento alle quantità consumate. Ma, se assunto nelle giuste dosi, potrebbe andare a contrastare il colesterolo alto, avere degli effetti antiossidanti e regolare la pressione arteriosa. Dal profilo nutrizionale possiamo notare che presentano anche una buona quantità di fibre. Ciò permetterebbe di avere dei benefici su alcuni aspetti. Ad esempio:

aumenterebbero il senso di sazietà, riducendo le abbuffate;

modulerebbero l’assorbimento dei nutrienti;

potrebbero essere d’aiuto in casi di stipsi o problemi gastrointestinali.

Ecco i benefici e le proprietà dei pistacchi per il nostro organismo. Anche la massiccia presenza di sali minerali è un’ottima cosa. Infatti il potassio andrebbe a ridurre i crampi muscolari e la stanchezza. Dunque possiamo dire che il pistacchio può essere utile in diversi ambiti. Ormai sono tante le formulazioni nelle quali si trova. Il gelato o le creme spalmabili sono tra le scelte più gettonate. Come già specificato, non ci sarebbero particolari reazioni avverse all’assunzione di questo alimento. Ovviamente non va consumato qualora si sia allergici. Una cosa però da sapere è che il pistacchio in sé andrebbe a liberare istamina. Di conseguenza andrebbero evitati da chi presenta una severa intolleranza all’istamina. Come ultima cosa, non per importanza, la dose consigliata al giorno è di circa 10 g che equivalgono a 50 o 60 kcal.

