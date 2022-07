I crauti sono degli alimenti che vengono ottenuti grazie alla lavorazione del cavolo cappuccio. È una verdura che può essere consumata anche cruda e viene abbinata a molti tipi di carne. Ha origine tedesche, infatti il suo consumo è molto ricorrente in Germania, ma è utilizzata anche in Austria e in altri Paesi. Hanno un gusto particolare, molto acidulo e dolciastro. I loro valori nutrizionali trovano molta similarità a quelli del cavolo cappuccio, e sono distribuiti in questo modo:

92 g di acqua;

0,9 g di proteine;

0 g di colesterolo totale;

2,6 g di fibra alimentare.

Contengono, su 100 g circa, 19 kcal e presentano anche diversi sali minerali quali potassio, ferro, calcio e fosforo. Sono ricchi di vitamina B12 e vitamina A, C ed E. Oltre ad essere un cibo che si presta a molte preparazioni, che vedremo dopo, ha anche tantissimi benefici per la salute.

Scopriamo come cucinare i crauti crudi alla tedesca e le loro proprietà

Come abbiamo già detto, contengono molti sali minerali e vitamine. Questo fa sì che i crauti siano ottimi per la salute dell’intestino. Inoltre, come possiamo notare dal profilo lipidico, contengono in una parte anche fibre. Ciò consentirebbe di mantenere sano l’organismo e di andare ad abbassare i livelli di glicemia e colesterolo. Contengono anche acido lattico e questo farebbe in modo di fungere da probiotico naturale. Questo perché i fermenti lattici vanno a bloccare la crescita di batteri cattivi che intaccherebbero l’intestino. Sono un toccasana per il colon irritato e per casi di stitichezza.

Contengono anche tanta vitamina C e questo è molto importante per il sistema immunitario. Lo andrebbe a rafforzare, proteggendoci dai primi raffreddamenti invernali. Per godere di tutte queste proprietà viene consigliato di mangiarli crudi. Ma ci sono diversi modi per consumare i crauti, scopriamo come cucinare i crauti crudi alla tedesca, ad esempio.

Preparazione

Preparare i crauti freschi è molto semplice e veloce. Innanzitutto andiamo a tagliare il cavolo cappuccio in 4 parti e lo tagliamo in strisce molto sottili. Dopodiché li laviamo sotto l’acqua e li asciughiamo con un po’ di carta da cucina. Per effettuare la fermentazione sono necessari:

3 bacche di ginepro;

2 foglie d’alloro;

1 cucchiaino di cumino;

2 cucchiaini di sale.

Mettiamo il cavolo dentro una ciotola insieme a tutti questi ingredienti e lo copriamo con un po’ di carta forno e dello spago. Dopo circa un mese di fermentazione i crauti saranno pronti per essere mangiati. Ovviamente questa procedura si segue se vogliamo l’alimento fresco, altrimenti si possono comprare in scatola già pronti. Sono ottimi accompagnati con lo stinco di maiale o con i würstel.

Lettura consigliata

Ecco i benefici e le proprietà dei pistacchi e quante calorie contengono