Invece di buttare i profumi vecchi dovremmo riutilizzarli in questi modi

Con la stagione autunnale alle porte, è tempo di tirare fuori i nostri amati profumi. I toni intensi e decisi prenderanno il posto delle acque profumate, gli eau de parfum e i profumi freschi e leggeri che ci hanno accompagnato nel periodo estivo. Ma alcuni di questi profumi cominciano ad essere un po’ vecchi. La fragranza è stata alterata da una cattiva conservazione e anche il colore è virato verso toni più scuri. Invece di buttarli, tuttavia, potremmo provare a riciclarli in modi innovativi e molto utili.

Dove buttarli

Piccola premessa: non siamo costretti a riutilizzarli. Se il riciclaggio non fa per noi e vogliamo liberarci dei vecchi profumi a tutti i costi, per fare spazio a quelli delle nuove collezioni autunnali, possiamo sempre buttarli via, seguendo le norme in materia di riciclaggio. La boccetta andrà nel vetro. Se però è ancora piena di prodotto e non vi è modo di svuotarla, dovremo gettarla nell’indifferenziata. Tappi e spruzzini, solitamente si gettano nella plastica, a meno che non siano fatti di altri materiali. Se invece siamo amanti del riciclo, ecco alcune idee originali per riutilizzare i profumi vecchi.

Cosa fare prima di smaltirli

Cominciamo con l’idea più gettonata. Ci basterà spruzzarne una piccola quantità su un dischetto di cotone e posizionarlo negli armadi o nei cassetti, per profumare i vestiti e la biancheria. Attenzione ad evitare il contatto diretto dell’alcol con la stoffa, perché potrebbero formarsi aloni e macchie indesiderate. Lo stesso possiamo fare con le scarpe, posizionando il batuffolo di cotone nella scarpiera. Per profumare interi ambienti, possiamo mettere qualche goccia di profumo nell’acqua contenuta nelle vaschette appese ai termosifoni accesi. Sempre valida anche l’idea di ravvivare il pot pourri o vecchi profumatori per ambienti con i bastoncini. E se invece volessimo integrare i profumi vecchi nei prodotti per la pulizia della casa? Presto fatto!

Invece di buttare i profumi vecchi dovremmo riutilizzarli in questi modi

I profumi vecchi sono l’ideale per aggiungere una nota delicata ai nostri prodotti per la casa. potremmo aggiungerne qualche goccia ai rimedi per profumare la pattumiera della cucina, oppure versarne qualche goccia nel sacchetto dell’aspirapolvere, affinché rilasci un piacevole aroma delicato quando è in funzione. Anche aggiungerne qualche goccia nella miscela di acqua e sapone di Marsiglia per lavare le piastrelle è una buona idea. Ottimo anche spruzzarne una piccola quantità sullo zerbino di casa, per coprire gli odori sgradevoli o magari dopo averlo lavato. Ma i profumi vecchi non sono solo alleati della casa.

Possiamo integrarli nuovamente nella nostra beauty routine, reinventandone la loro funzione. Se i nostri profumi sono facilmente apribili, possiamo usare il contenuto per produrre i nostri sali da bagno fatti in casa. Ci basterà riempire il flacone di profumo, ormai agli sgoccioli, con del sale grosso. Una volta chiuso, dovremo aspettare una ventina di giorni, affinché i sali assorbano tutto il liquido e, a quel punto, potremo scioglierli nell’acqua calda per concederci un bagno rigenerante. Invece di buttare i profumi vecchi dovremmo riutilizzarli e dar loro nuova vita, per far sì che i soldi che abbiamo speso per comprarli, non vengano gettati al vento.

