Sbrigare le faccende domestiche può essere una grande scocciatura. Mantenere la nostra casa sempre pulita, profumata e in ordine è faticoso. Sporco e polvere si accumulano velocemente sulle superfici e dobbiamo occuparcene ogni giorno. Inoltre, ci sono alcuni ambienti della nostra casa che sono più soggetti a macchie, calcare, germi e batteri.

Pensiamo ad esempio al bagno e alla cucina, i luoghi che usiamo di più quotidianamente. L’acqua che scorre nel lavello e negli altri sanitari è responsabile della comparsa di ruggine e calcare. Questi si manifestano sotto forma di macchie gialle e aloni antiestetici, che rendono trascurato e brutto da vedere anche il bagno più pulito. Per sbiancare i sanitari potremmo ricorrere ai classici rimedi della nonna e oggi vogliamo suggerire un trucco efficace anche contro calcare e ruggine.

Come sbiancare e togliere macchie di ruggine da vasca da bagno, doccia e WC

Usare detergenti aggressivi potrebbe essere costoso e magari anche pericoloso per la nostra salute e quella di chi ci circonda. Per fortuna, possiamo ricorrere ai classici rimedi casalinghi per rimuovere ogni tipo di macchia. Oggi spiegheremo come utilizzando soltanto 3 ingredienti possiamo realizzare un detergente dalle molteplici funzioni. Guardando nella nostra dispensa, molto probabilmente ognuno di noi ha dell’aceto.

L’aceto bianco è un ingrediente naturale molto efficace contro le macchie di calcare e contro la ruggine. Tra i tanti prodotti che abbiamo in cucina c’è il bicarbonato, utile per sbiancare il bucato ed altre superfici della casa come pavimenti e piastrelle. Infine, utilizzeremo il cremor tartaro. Questo prodotto poco conosciuto in genere si usa come lievito naturale per i dolci. Tuttavia, solo pochi sanno che è formidabile anche per sbiancare e togliere macchie resistenti dalle superfici.

Come usare questo detergente

Ecco come sbiancare e togliere macchie di ruggine da vasca e altri sanitari in modo davvero veloce. Mescoliamo un cucchiaio di cremor tartaro ad uno di bicarbonato di sodio. Aggiungiamo 2 cucchiai di aceto bianco e, se necessario, anche un po’ d’acqua. Quando avremo ottenuto un composto cremoso ed omogeneo, potremo procedere. Applichiamone una modesta quantità su una spugna morbida e strofiniamo sulle superfici in cui sono presenti ruggine o tracce di calcare.

In caso di macchie difficili da eliminare, lasciamo agire il prodotto per una decina di minuti prima di rimuoverlo. Infine, togliamo ogni residuo utilizzando un panno in microfibra oppure la stessa spugna. Vedremo come le macchie gialle e rossastre presenti nel WC, nella doccia e nella vasca da bagno saranno sparite. Ripetere quest’operazione periodicamente ci permetterà di fare meno fatica a rimuovere le macchie che tendono a formarsi nel tempo.

Consiglio

Possiamo acquistare il cremor tartaro a un prezzo economico e trovarlo negli scaffali dei supermercati più forniti. Lo vedremo vicino al lievito e ai preparati per dolci.

Lettura consigliata

Come pulire balconi e terrazzi dalla cacca di piccione senza aceto e candeggina