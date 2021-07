Li mangiamo senza sapere che questi 5 frutti hanno più zuccheri e un carico glicemico alto

Si sente spesso dire che per seguire un regime alimentare salutare bisogna mangiare ogni giorno porzioni di frutta e verdura. Pur tuttavia si deve anche considerare l’impatto del glucosio presente in alcuni tipi di frutta. E ciò vale non solo per i soggetti diabetici che devono monitorare la densità glucidica dei cibi, ma anche per chi vuole perdere peso.

Vi sono alcuni frutti meno indicati e da consumare in piccole porzioni perché potrebbero provocare dei picchi glicemici. E molto spesso succede che li mangiamo senza sapere che questi 5 frutti hanno più zuccheri e un carico glicemico più alto di altri. Così come a merenda o a metà mattina alla frutta si potrebbe preferire altri cibi con cui spezzare la fame. A tal proposito i nutrizionisti confermano che “Glicemia e colesterolo oltre 200mg/dl scendono rapidamente con questo spuntino ricco di proteine vegetali”.

Ciò non vuol essere un invito ad eliminare qualunque tipo di frutta dalla dieta alimentare, ma si consiglia di limitare l’assunzione di alcuni specifici frutti. A volte infatti si punta il dito contro i carboidrati presenti in pasta e pane perché si ritiene siano dannosi per i diabetici. Ma anche in questo caso sarebbe opportuno informarsi in modo scrupoloso per sapere quali sono le farine ideali per diabetici e soggetti in sovrappeso.“Ecco i 3 tipi di pane con meno calorie e carboidrati e il più basso indice glicemico per chi soffre di colesterolo cattivo e diabete”.

Seguendo le indicazioni della Società italiana di nutrizione umana è possibile individuare il carico glicemico dei singoli alimenti. In particolare le tabelle LARN riportano la quantità di glucosio presente in 100 grammi di frutta fresca. Al primo posto con 17,6 grammi di glucosio vi sono i mandarini e subito dopo con 16 grammi i kiwi, ossia due frutti che spesso compaiono sulle nostre tavole.

Leggermente inferiore e pari a 15,9 grammi è la quantità di glucosio presente nelle melograne, particolarmente indicate per ridurre i valori di colesterolo LDL. Il quarto frutto da mangiare con parsimonia per evitare di ingerire troppi zuccheri è proprio l’uva che per ogni 100 grammi ne contiene 15,6 di glucosio. E solo al quinto posto fra i frutti più zuccherini troviamo le banane con 15,4 grammi e quindi meno di quel che si crede comunemente.

