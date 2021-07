In vetta alla classifica delle imperfezioni estetiche più diffuse e detestate troviamo le vene varicose. Piccoli segni, più o meno evidenti, che appaiono sulle gambe. Compaiono a causa di problemi della circolazione del sangue. Tuttavia si possono prevenire o minimizzare effettuando dei movimenti mirati. Dunque ecco 4 semplici soluzioni per un’imperfezione estetica di cui tutti vorremmo fare a meno.

Come nascono

Le vene di gambe e piedi hanno delle valvole unidirezionali che non permettono al sangue di tornare indietro. Quando queste valvole si indeboliscono appaiono le vene varicose. I cambiamenti ormonali e la mancanza di attività fisica spesso favoriscono la comparsa di questi inestetismi. Vediamo cosa possiamo fare in pratica per combatterli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

4 semplici soluzioni per un’imperfezione estetica di cui tutti vorremmo fare a meno

Ebbene pedalare per soli 15 minuti al giorno dà risultati stupefacenti. Quando il tempo lo permette si può fare un giro in bicicletta all’aperto. In alternativa un quarto d’ora al giorno su una cyclette consente di ottenere gli stessi successi. È incredibile ma anche una pedalata senza alcuno strumento può fare davvero la differenza. Dunque posizioniamoci a pancia in su con le mani lungo i fianchi. Le spalle ed il collo devono essere rilassati e rimanere attaccati al pavimento. Quindi simuliamo il movimento della pedalata, cercando di mantenere costante il respiro.

Se siamo poco allenati e questo movimento risulta troppo stancante ecco un’alternativa altrettanto efficace. Sempre a pancia in su, portiamo una gamba verso il petto sorreggendola con le mani. Manteniamo la posizione per qualche secondo. Poi ripetiamo con l’altra gamba. Il segreto del successo è di concentrare l’attenzione sui muscoli del polpaccio e del piede mentre svolgiamo il movimento.

Un ultimo esercizio che possiamo fare senza attrezzi ci consente di tonificare anche gli addominali ed i glutei. Dunque mettiamoci sempre sdraiati sul pavimento. Per proteggere la schiena posizioniamo le mani sulla sua parte bassa. Quindi solleviamo le gambe contraendo i muscoli dell’addome. Solleviamo una gamba per volta senza forzare la schiena. Consultando questo articolo scopriremo un altro esercizio efficacissimo per tonificare i glutei.

Il più grande aiuto

Infine il grande alleato per migliorare la circolazione delle gambe è camminare. Bastano solo 15 minuti al giorno a passo svelto per avere risultati davvero sorprendenti. Chi vuole approfondire delle tecniche semplici ed efficaci di camminata può consultare questo articolo.

Approfondimento

Camminando in questo modo otterremo risultati impensabili dopo solo 4 volte