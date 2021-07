Chi ha il diabete, livelli di zucchero e valori di colesterolo cattivo troppo alti vive ogni giorno l’ansia di ciò che può o non deve mangiare. Sin dalla prima colazione si pone il problema dei cibi e delle bevande da scartare e magari deve ripiegare su alimenti che non gradisce. Tanto l’iperglicemia quanto l’ipercolesterolemia impongono delle restrizioni alimentari e delle rinunce di non poco conto che alla lunga si fa fatica a rispettare. Fortunatamente nei casi più gravi e in presenza di disturbi cronici ci sono efficaci terapie farmacologiche che vengono in soccorso. Il team di Redazione ricorda i Lettori che “Per dimezzare i valori del colesterolo cattivo bastano 2 iniezioni all’anno di questi farmaci”.

Benché gli aiuti farmacologici siano particolarmente indicati per alcuni pazienti, sarebbe comunque preferibile tentare alternative valide ai medicinali. Anche a tavola infatti il paziente potrebbe acquisire una serie di buone abitudini in grado di assicurare cambiamenti radicali. Ad esempio molti non sanno che glicemia e colesterolo oltre 200mg/dl scendono rapidamente con questo spuntino ricco di proteine vegetali. Così come “Ne bastano 2 cucchiai prima di pranzo e cena per abbassare i valori della glicemia in 1 ora e mezza e del colesterolo cattivo”.

Chi segue un regime alimentare salutare ben conosce l’importanza di intervallare i pasti principali con degli spuntini. Altrettanto importante è tuttavia capire cosa mangiare perché uno snack di produzione industriale pieno di conservanti, zuccheri e grassi sarebbe la scelta peggiore. Fra i cibi che invece garantiscono un apporto notevole di calcio, potassio, magnesio, ferro, fosforo, vitamina C e vitamine del gruppo B ci sono i lupini. Si tratta di legumi che inoltre contengono una percentuale di proteine assai elevata e pari al 40% del totale.

I lupini risultano ideali per abbassare i valori della glicemia perché sono ricche di conglutine che riducono la resistenza all’insulina e la produzione di glucosio. Inoltre secondo i ricercatori della Friedrich Schiller University sono sufficienti 25 grammi di estratto di proteine dei lupini per combattere una condizione di ipercolesterolemia. Assumendo pochi grammi di queste proteine vegetali per 4 settimane si sono riscontrati importanti riduzioni dei valori del colesterolo LDL.

