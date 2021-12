Li buttiamo sempre non sapendo che i gusci delle uova valgono oro in casa facendoci risparmiare soldi preziosi

Si tratta di alimenti tra i più consumati al Mondo. Reperibili tutto l’anno, le uova sono un’ottima fonte di proteine e popolano le nostre tavole in moltissime forme e ricette. Dalle classiche uova sode, alle più gustose frittate. Dalle uova strapazzate a quelle alla coque, passando da torte, dolci e ricette salate. Insomma, le uova sono un vero asso nella manica per rendere uniche moltissime pietanze.

Immancabile, ad esempio, l’uso delle uova nella tradizionale frittata di maccheroni. A tal proposito segnaliamo anche una ricetta a dir poco gustosa e velocissima che farà venire l’acquolina in bocca a tutti.

Normalmente, la classica frittata di uova si cuoce in una padella, possibilmente antiaderente. Tuttavia, sono in tanti a scegliere la cottura in forno. Ecco tutti i passaggi fondamentali per rendere ogni piatto più leggero.

Tuorli e albumi possono essere utilizzati anche singolarmente. Da provare assolutamente, ad esempio, il “Ciccio pancake”. Una preparazione morbidissima che prevede 120 grammi di albumi e che sta spopolando su tutti i social da circa un anno.

Non tutti sanno, però, che delle uova non si dovrebbe gettare via niente, neanche i gusci!

I gusci delle uova, quelli che la maggior parte di noi considera “scarti”, in realtà sono davvero utili da tenere in casa.

Molti ignorano, ad esempio, che i gusci delle uova possono arricchire il terriccio e migliorare la salute delle nostre piante. Sono perfetti, infatti, da usare come fertilizzante naturale. I gusci andranno lavati e schiacciati. Una volta ridotti in pezzetti andranno posizionati alla base delle piante. Sono consigliati per tutte le tipologie di vegetali perché apportano calcio e rendono il fusto più forte.

Molti contadini usano i gusci delle uova come antiparassitario, soprattutto per preservare la verdura. Difatti, creare una barriera di gusci intorno alle radici della pianta sembrerebbe tenere lontane le lumache.

Con la “custodia” naturale delle uova possiamo anche creare dei piccoli vasi per le nostre piantine. Un buon metodo per evitare l’uso della plastica, optando per una scelta decisamente più eco-friendly. Prendere metà guscio e riempirlo di terriccio. Piantare i semi e una volta che cresciute le piantine si possono trasferire in un vaso più grande direttamente con il guscio d’uovo.

Mai provato a pulire barattoli o damigiane di vetro con i gusci delle uova? Il trucco è facilissimo. Basterà sciacquare i gusci sotto l’acqua corrente, poi spezzettarli e infilarli nel barattolo o nella damigiana. Lasciarli in ammollo per una notte con l’acqua calda. I gusci saranno in grado di togliere aloni e macchie. Strofinare i gusci delle uova anche nelle pentole e nelle padelle incrostate. Il risultato sarà favoloso.

Infine, i gusci ben lavati e spezzettati sembrerebbero un vero portento per sbiancare il bucato. Basta infilarli dentro una federa e procedere con il lavaggio.

Dunque, ecco perché li buttiamo sempre non sapendo che i gusci delle uova valgono oro in casa facendoci risparmiare soldi preziosi.