In una rubrica di cucina che si rispetti, non poteva mancare la ricetta classica della frittata di maccheroni, un asso nella manica pronto in pochi minuti.

Una pietanza tipica della bella Napoli, dai sapori e colori che racchiudono l’identità di una terra dai prodotti genuini e gustosissimi. La cosiddetta frittata di maccheroni, rinomata anche pizza di pasta o frittata di spaghetti è un classico della tradizione napoletana nata per utilizzare la pasta avanzata. Diventata poi un vero e proprio portento della buona cucina italiana, la frittata di maccheroni è gettonatissima per le gite fuori porta. Tuttavia, è inutile sottolineare che per la velocità della preparazione, il piatto in questione, è un alleato quando si ha poco tempo o quando in casa scarseggiano gli ingredienti. Di seguito la ricetta per circa otto persone.

Ingredienti

Spaghetti, 450 g;

Pecorino grattugiato, 330 g;

Uova 8;

Pepe q.b.;

Burro q.b;

Salame e scamorza (facoltativi)

Preparazione

Preparare la frittata di maccheroni è davvero molto semplice. Prendete una ciotola capiente e mescolate insieme le uova, il pecorino ed il pepe. Cuocete gli spaghetti in acqua salata e state attenti a scolare quando la pasta è ancora al dente. Versate gli spaghetti nella ciotola con le uova e amalgamate molto bene poi aggiungete una spolverata di pepe.

In questa fase potete aggiungere altri ingredienti a piacimento. Consigliati sono il salame napoletano tagliato a cubetti e la scamorza o la provola, sempre in cubetti. Successivamente prendete una tortiera, imburrate e versate il composto.

Livellate bene aiutandovi con un cucchiaio e infornate a 160°C per circa 30 minuti. Quando la pasta in superficie sarà croccante, sfornate la vostra frittata.

La vostra creazione può essere degustata calda ma anche fredda.

