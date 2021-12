Proprio durante questi giorni stiamo mettendo a dura prova il nostro girovita con pietanze squisite o addirittura paradisiache in occasione del Natale. Da non dimenticare che prima che arrivi la fine dell’anno, ci vorrà ancora un po’ di tempo, quindi per dover allargare la cinta, non servono sacrifici ma solo una piccola pausa.

In effetti fra dolci, ospiti e le molteplici prelibatezze in tavola è davvero difficile difendere il girovita dagli eccessi. Ancora più difficile prendere la decisione di percorrere una dieta ipocalorica dopo le feste. Ecco perché si dovrebbe iniziare già da adesso, non permettendo al nostro fisico di sformarsi per poi dover soccombere a diete estreme e stressanti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

La giusta pausa per questi giorni di festa a cui nessuno dovrebbe rinunciare

Nulla da dire sui menù super laboriosi, molte delle volte calorici e che dopo aver finito la terza o la quarta portata non si vede l’ora di sgranchire un po’ le gambe per digerire. Per smaltire un po’ di questi pasti e affrontare al meglio i prossimi, tutti dovrebbero fare una pausa dai menù abbondanti e sofisticati per poter assaporare un piatto leggero e sfizioso che piacerà a tutti.

Questo piatto è un’alternativa al classico pesto genovese, composto da rucola e yogurt greco. Quest’ultimo ingrediente è la chiave del successo per avere un pesto super cremoso e leggero. Un trucchetto in cucina da poter sperimentare anche per gli altri pesti.

Un pasto veloce perché non richiede cottura oltre alla pasta e leggero perché i soli due ingredienti principali hanno pochissime calorie.

Ingredienti

300 gr di fusilli freschi;

150 gr di rucola;

100 gr di yogurt greco;

parmigiano grattugiato;

olio extra vergine d’oliva;

pepe rosa un pizzico;

sale.

Facciamo una pausa da menù abbondanti e sofisticati con questo piatto leggero e sfizioso che piacerà a tutti

Procedimento

Iniziare a cuocere la pasta in acqua salata e dopodiché passare al pesto. Frullare finemente con l’aiuto del mixer, la rucola con il parmigiano, lo yogurt, un pizzico di sale e un filo d’olio.

Il pesto dovrà essere denso, ben amalgamato e dovrà essere assaggiato per verificare se bisogna aggiungere il sale. Nel frattempo la pasta oramai cotta, potrà essere saltata in padella giusto pochi secondi a fuoco vivace per poi impiattare e decorare con il pepe rosa.

Letture consigliate

Altro che la solita insalata è questa la scelta ideale per aprire le danze alla vigilia di Natale