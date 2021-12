Esautomotion ora potrebbe andare controcorrente ed esplodere al rialzo ma queste sono le condizioni per farlo

Momento molto delicato per i mercati azionari internazionali: è iniziato un forte ribasso o questo è stato un falso segnale natalizio? Domani sarà molto probabilmente una giornata decisiva e si evidenzieranno le reali intenzioni dei prezzi.

Al momento, nonostante un rimbalzo dai minimi di giornata, il pattern in corso sembra propedeutico a ulteriori forti ribassi nei prossimi giorni.

Oggi però alcuni titoli sono andati al rialzo nonostante il forte sell off iniziato dall’apertura dei mercati. Segnaliamo la performance positiva di Esautomotion (MIL:ESAU) che ha chiuso la giornata di contrattazione al prezzo di 4,64 euro in rialzo del 2,65%. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 2,38 e il massimo a 5 euro. Il titolo oggi ha scambiato 150 mila pezzi contro una media trimestrale giornaliera di 62.654 pezzi.

Cosa attendere da ora in poi?

Esautomotion ora potrebbe andare controcorrente ed esplodere al rialzo ma prima di spiegarne i motivi facciamo un riepilogo su quanto scritto negli ultimi mesi.

In data 16 dicembre 2020 a 2 euro per azione con il giudizio Strong Buy Long term, il nostro Ufficio Studi ha inserito la società nella propria Lista delle raccomandazioni.

Da quel momento in poi, fino a oggi, il titolo è salito del 132%, con una performance strepitosa.

Esautomotion ora potrebbe andare controcorrente ed esplodere al rialzo

Analisi sommaria di bilancio

La società capitalizza in Borsa circa 53 milioni e sviluppa, produce e vende prodotti e servizi di automazione industriale.

Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo un solo giudizio) stimano un fair value in area 6,58. I nostri calcoli invece, portano ad un fair value di 7,20.

La strategia di trading da applicare nel breve e medio lungo termine

Per chi possiede le azioni in ottica di lungo termine, mantenere le posizioni con stop loss/stop profit a 4,03. Primo supporto di breve termine a 4,43.

Fino a quando reggeranno al rialzo i livelli indicati, l’obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi è posto in area 5 e poi 5,50. L’obiettivo dei prossimi 12/18 mesi (lungo termine) viene posto in area 7,20.

Per chi volesse comprare il titolo a mercato potrebbe attenersi ai livelli operativi appena indicati.