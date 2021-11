L’uomo e l’ingegno è un binomio da sempre attuale.

La creatività abbinata all’ingegno è una miscela esplosiva che se innescata provoca reazioni fantastiche.

Le più grandi invenzioni dell’uomo sono frutto di un’esplosione di questo mix di caratteristiche fondanti per la mente umana.

Tutti noi siamo dotati di ingegno e creatività e tutti noi possiamo metterli in azione.

Nella vita di tutti i giorni, sul lavoro, nello studio, in casa, in famiglia e con gli amici questi elementi del nostro essere possono risultare sorprendenti nella riuscita dei nostri intenti.

Per i ragazzi sono, altresì, importantissimi poiché il loro sviluppo dipende anche dal corretto e profondo utilizzo di entrambi.

Ma se sul lavoro o nello studio, creatività ed ingegno sono sempre sollecitate, come possiamo fare per tenerle in allenamento fuori dai percorsi canonici?

Questo è l’originale meccanismo che catturerà immediatamente la nostra attenzione e ci terrà inchiodati al tavolo

Esistono svariati sistemi per mantenere in forma questi due elementi.

Sistemi che vanno dalla risoluzione di test adeguati alle sfide mentali fornite da vari giochi molto interessanti (sia virtuali che da tavolo).

C’è, però, un modo veramente molto originale per poter utilizzare insieme l’ingegno e la creatività: il puzzle meccanico tridimensionale.

Questo meccanismo realmente funzionante, da costruire come un puzzle, è assolutamente unico nel suo genere e fa convergere nella sua realizzazione la nostra creatività per quanto riguarda la scelta del modello e il nostro ingegno nella sua costruzione.

Puzzle di questo genere sono adatti a adulti e ragazzi più o meno grandi ed è questo l’originale meccanismo catturerà immediatamente la nostra attenzione e ci terrà inchiodati al tavolo a lungo.

Puzzle per tutti i gusti e tutti gli ingegni

Tutti possono cimentarsi nella costruzione di un orologio steampunk piuttosto che di un mappamondo meccanico come di una locomotiva a vapore.

Tutti i puzzle meccanici sono funzionanti e perciò la soddisfazione di vederli costruiti è molta e ciò rafforza anche il nostro ego.

L’ultimissima novità riguardante questi puzzle sono quelli 4D.

A questi modelli oltre alle 3 dimensioni classiche si aggiunge anche la quarta, ossia quella temporale.

Nei puzzle 4D si ha una cartina delle principali città del mondo, sia antiche che moderne, in cui si innestano palazzi, monumenti e luoghi in 3D e dove si può osservare il loro mutare nel tempo.

Le costruzioni vanno create seguendo la linea temporale dettata dalle istruzioni del puzzle e così facendo potremo scoprire anche la storia di queste città.

Perciò ingegno, creatività, cultura, divertimento e soddisfazione sono tutte caratteristiche che, grazie a questi enigmi tridimensionali meravigliosi, avranno il loro spazio attivo.