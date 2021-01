Quest’anno l’inverno è particolarmente rigido. Le temperature quasi polari ci costringono a coprirci bene quando usciamo. Anche se le uscite sono comunque ridotte all’osso. Questo non vuol dire che bisogna rinunciare a indossare capi più alla moda. Ecco la soluzione per non avere freddo ed essere sempre alla moda.

Uno dei vantaggi di questo splendido modello di cappotto è che è un evergreen. Un capospalla dallo stile intramontabile, che è bene avere sempre nell’armadio. Si sta parlando del cappotto a vestaglia. Un capo comodo e caldo, ma allo stesso tempo chic e utile in tutte le occasioni.

Si sa le mode vanno e vengono. Ma esistono dei capi che riescono a resistere anche quando i trend del momento sono particolari. Come quando andava di moda il piumino imbottito, stile sacchetto della spazzatura. Per avere un aspetto sempre impeccabile e curato anche quando le temperature sono basse, il cappotto a vestaglia è la risposta.

Il cappotto must have per stare al caldo con stile

Sui colori ci si può sbizzarrire. Sia seguendo i propri gusti, che affidandosi alle linee guide dell’armocromia. Infatti il cappotto a vestaglia color cammello è sicuramente il più classico. Si abbina a qualsiasi outfit, ma il cammello non valorizza tutte le carnagioni. Forse meglio optare per un classico colore nero.

Grazie alla cintura sulla vita, si può giocare sull’effetto ottico. Quindi valorizzando il punto vita, l’occhio si focalizzerà su di esso. Dando un aspetto più a clessidra a qualsiasi donna lo porti.

E per la lunghezza? Certo, quello lungo è sicuramente il tocco di classe che adorano tutte. Ma se non si è molto alte meglio optare per un cappotto midi. Così si possono anche sfoggiare degli stivali.

Mentre se si è alte, con uno stacco di gamba non indifferente, il lungo è la scelta giusta. Sfina ancora di più la figura e fa apparire le gambe chilometriche.

Il cappotto a vestaglia è sicuramente un alleato di tutte le donne. Dona femminilità senza troppi sforzi. Si può abbinare anche con un semplice jeans. Meglio optare per cappotti monocromo che sono sempre attuali. Se invece si vuole osare, si può scegliere anche quelli a trama.

Abbinando un bel cappello e una sciarpa che avvolge delicatamente il collo si può andare ovunque. Senza aver paura di soffrire il freddo. Infatti si possono scegliere delle composizioni con percentuale di lana più alte in base alle proprie esigenze. Senza dover per forza indossare capi ingombranti per stare al caldo.

Ed ecco il cappotto must have per stare al caldo con stile. I look da abbinarci sono infiniti. Sta benissimo con le sneaker o con gli stivali. Ma perché no, anche con dei mocassini per avere un look chic. Un capospalla da tenere sempre nell’armadio.