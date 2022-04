Secoli fa erano simbolo di ricchezza e opulenza, gli orecchini, oltre ad avere un valore ornamentale, erano considerati addirittura come talismani portafortuna.

Arricchiti con materiali preziosi e pregiati, erano di grande fascino, indossati principalmente dagli uomini dell’Antico Egitto. Con il tempo, però, anche le donne usarono questo accessorio per valorizzare il proprio look e apparire ancora più belle.

In molte tribù rappresentano femminilità e seduzione, oltre a proteggere da possibili malefici. Se prima erano gioielli esclusivi di personaggi più eccentrici ed eclettici, oggi non è più così. Non li portano più solo le persone stravaganti e singolari, anzi, determinati modelli sono di estrema finezza e minimali, come, ad esempio, i classici punti luce, quasi impercettibili.

Un tuffo nel passato e nuove tendenze per questi orecchini alla moda da indossare con i capelli corti e lunghi

Nel 1700 la loro forma era decisamente sfarzosa, impreziosita con lussureggianti tessuti e merletti, si cominciò a intravedere il diamante nei vari orecchini, diventando un pezzo di oreficeria di grande moda. Gli orecchini dovevano luccicare durante la sera e attirare l’attenzione, sempre ostentando un certo sfarzo.

Solo negli ultimi decenni l’orecchino esce da ogni cliché per diventare semplicemente un riflesso della propria personalità e, quest’estate, vedremo rivivere anche alcuni vecchi cult. Basta rimanere rigidi, perché la moda significa anche sperimentare ed esprimere con un po’ di leggerezza il proprio ego.

Infatti, per la bella stagione, saranno di tendenza delle vecchie glorie degli anni passati, come gli orecchini maxi dallo stile geometrico. Non sarà necessario scegliere pietre preziose o altri materiali ricercati, potremo indossare bigiotteria, senza spendere un patrimonio.

Ritorna il cerchio, realizzato con diversi materiali e spesso imitando lo stile gitano, con fronzoli e frange. Sempre più vivaci i grandi orecchini sviluppati in verticali con pietre coloratissime e di diverse forme, decisamente retrò, per scatenare la fantasia, con un pizzico di umorismo. Quello che sembra avere maggiore valore è che siano artigianali, prodotti a mano, perché possibilmente nessuno li avrà uguali a noi.

Loghi e minimal

Un tuffo nel passato e nuove tendenze è il mix perfetto per abbellire il nostro outfit già a partire dalla primavera. Quindi, oltre i maxi orecchini, avremo la possibilità di indossare quelli con raffigurati il logo del nostro brand preferito. Che si tratti di lettere o immagine, saranno realizzati con materiali unici, come il plexiglass, nappa, con borchie o più semplici.

Mentre chi preferisce qualcosa di più semplice e meno vistoso, la moda dell’anno propone nuovamente i punti luce, perle, per le occasioni più formali.

L’ispirazione agli anni ’90 ripropone invece orecchini a forma di spille da balia, fiocchetti, lucchetti e mongolfiere.

