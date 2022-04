Vedendo il trionfo di sfumature che brillano a ogni angolo durante la stagione primaverile viene ancora più voglia di vestirsi di colori. Questo non significa lanciarsi in abbinamenti azzardati o che non hanno una continuità logica, che possano farci sembrare stravaganti o vestite male. Al contrario, si tratta semplicemente di scegliere un capo o un accessorio strategici, che possano risaltare e donare luce all’outfit.

Ad esempio, abbiamo già potuto osservare che una delle nuances di maggior tendenza in questi mesi sarà il verde. Come anche altri protagonisti della palette, questo inonda non solo gli abiti, ma anche le borse o i gioielli, così da lasciare libera scelta.

Per quanto, invece, riguarda i modelli di indumenti, ce n’è uno che rimane protagonista quasi tutto l’anno, ma che adesso conosce attraenti variazioni di stile. Si tratta del blazer, capo perfetto a tutte le età, ottimo da sfoggiare sia durante il giorno che in occasione di serate in compagnia.

In particolare, sta spopolando tra le over 50 e 60 questo modello romantico e delicato, adatto a chi ama il colore, ma non vuole osare. Il grande vantaggio di tale modello consiste principalmente nel fatto che, pur non presentando una tonalità neutra come il beige, sta comunque bene su tutto. Si tratta della giacca blu, che in realtà presenta una miriade di sfumature che spaziano dalla tonalità elettrica a quella pastello. Ed ecco che a seconda del taglio e della tonalità di celeste che preferiamo, si trasforma in un capospalla sportivo o glamour.

Sta spopolando tra le over 50 e 60 questo modello di blazer che sta bene proprio su tutto

Come già anticipato dagli stilisti, il look da ufficio lo vedrebbe bene abbinato a occhiali da sole con lenti fumé e orologio in acciaio. Insomma, un outfit casual e dall’impronta quasi maschile, ma allo stesso tempo estremamente chic e raffinato.

Per quanto invece riguarda il look da sera, si tratti di un aperitivo, di una cena tra amiche o di un appuntamento galante, sbizzarriamoci. In effetti, possiamo portarlo sopra il classico paio di jeans, giocando sul contrasto di sfumature blu e cielo oppure andare su tailleur monocromatici. In questo secondo caso, a completare l’outfit vengono chiamati in causa top nero, cintura bianca che valorizza il punto vita e zainetto in tela leggero.

Lettura consigliata

Questo capo d’abbigliamento non dovrebbe mai mancare nell’armadio delle over 50 che vogliono vestirsi bene ma senza spendere troppo