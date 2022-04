Invece di buttare i vecchi barattoli di vetro che si hanno in casa, meglio provare a riciclarli applicando una di queste 4 idee utili e creative

Il vetro è un materiale molto utilizzato per la fabbricazione di barattoli atti a contenere alimenti, come sott’oli, sottaceti, marmellate e confetture. Proprio per questo, capita spesso di avere in casa dei vecchi barattoli di vetro.

Molti se ne disfano non sapendo cosa farne. Invece di buttare i vecchi barattoli di vetro che si hanno in casa, meglio provare a riciclarli applicando una di queste 6 idee utili e creative.

Un originale centrotavola

Se si vuole realizzare un centrotavola alternativo, ci si può servire proprio di un vecchio barattolo di vetro. Per decorarlo, lo si può riempire con uno strato di sassolini e di terra e posizionarvi sopra una piccola pianta grassa. Una volta fatto ciò, basterà poggiarlo sul tavolo disponendolo in orizzontale o in verticale.

Una lanterna per la camera dei bambini

Un vecchio barattolo di vetro torna utile anche come lanterna. Basterà disporvi all’interno una piccola candela. L’unico limite per le decorazioni è la fantasia. Ad esempio, con la tecnica del decoupage, si potrebbe realizzare la silhouette di un animale.

In alternativa, basta munirsi di nastro adesivo, forbici e vernice spray. Sul primo, disegnare la forma desiderata, tagliarla e incollarla al barattolo di vetro. Ricoprire tutto con la vernice spray e, una volta che si sarà asciugata, rimuovere il nastro adesivo. Una volta inserita la piccola candela al suo interno, la lanterna sarà pronta.

Dei vasi per i fiori

Una volta riempiti di terra, i barattoli di vetro si prestano perfettamente a diventare vasi per i fiori. Per renderli ancora più belli, si consiglia di decorarli in stile bohemien, servendosi degli appositi colori per vetro.

Basterà sistemare qualche sassolino sul fondo, in modo che faccia da strato drenante, poi carbone vegetale e terreno, e solo infine le piantine, che devono ovviamente essere di piccole dimensioni. La coltivazione in barattoli di vetro è un affascinante mondo tutto da scoprire.

Un profumatore per ambienti

Per realizzare un profumatore per ambienti, bisogna lavare il barattolo di vetro e rimuoverne l’etichetta. In seguito, disporre al suo interno chiodi di garofano e bucce di arancia, dei fiori di lavanda o una qualsiasi essenza a propria scelta allungata con acqua. Quindi, chiudere il barattolo con una retina a maglie, che non siano né troppo larghe né troppo strette. Ecco che un piacevole profumo si diffonderà nell’ambiente in cui verrà disposto.

Invece di buttare i vecchi barattoli di vetro che si hanno in casa, meglio provare a riciclarli in uno di questi modi. C’è anche chi li utilizza in cucina per preparare nuove conserve, dei dolci monoporzione o come contenitori di spezie. Gli usi cui si prestano, insomma, sono dei più disparati.

Lettura consigliata

Invece di buttare la vecchia rete del letto, ecco 6 idee geniali per riciclarla ed evitare gli sprechi creando degli oggetti davvero utili