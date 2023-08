Nel giorno della riscossa del settore bancario, che ha guadagnato in media circa il 3,7%, il peggiore titolo bancario da inizio anno piazza un exploit rialzista come non si vedevano da oltre 3 anni. L’exploit di FinecoBank quali implicazioni potrebbe avere sul titolo azionario? Il pericolo ribassista è già un vecchio ricordo oppure abbiamo solamente assistito a un rimbalzo, seppure molto importante, dopo il tracollo del giorno precedente?

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti sono molto ottimisti sul titolo FinecoBank e la raccomandazione media è Compra. Di conseguenza, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di circa il 20%. Una prospettiva di guadagno molto interessante in un’ottica di medio/lungo periodo. È anche interessante notare che nel peggiore degli scenari la sopravvalutazione del titolo è inferiore all’1%.

I fondamentali del titolo

Come si può notare dal grafico, il fatturato di FinecoBank è stato, e secondo le previsioni sarà, in continua ascesa. Inoltre, le previsioni si discostano poco dal dato reale a conferma di una buona visibilità dei conti della banca.

Anche l’utile per azioni (EPS) è stato in costante crescita e, come già per il fatturato, in ottimo accordo con le previsioni degli analisti. È interessante che l’EPS è previsto crescere anche per i prossimi anni.

L’exploit di FinecoBank quali implicazioni potrebbe avere sul titolo azionario? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 9 agosto a quota 13,095 €, in rialzo del 7,12% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Era dalla primavera del 2020 che non si registrava un rialzo così importante sul titolo. Questo exploit rialzista, però, non ha avuto un impatto positivo al 100%.

Da un lato, infatti, le quotazioni hanno recuperato il supporto in area 12,5 € dando un segnale rialzista. Dall’altro, solo la rottura di area 13,268 € potrebbe dare la conferma della definitiva svolta rialzista (scenario indicato dalla linea tratteggiata).

Qualora, invece, il supporto in area 12,5 € dovesse cedere, allora il ribasso potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura dalla linea continua.

Letture consigliate

Una casa nuova di 30 metri quadri al costo incredibile di 1.000 euro che tutti possono avere

L’unico titolo bancario del Ftse Mib che ha chiuso al rialzo nel giorno del crollo del settore