Le ultime due sedute di Borsa aperta hanno visto le azioni Telecom Italia accelerare al rialzo. Era da maggio che non si vedeva una prova di forza così importante sul titolo della società di telecomunicazioni. Come spiegare questo forte rialzo? Ancora una volta le notizie sulla rete mettono le ali alle azioni Telecom Italia?

Secondo indiscrezioni entro Ferragosto Kkr, il Tesoro (Mef), F2i e Cdp punterebbero a raggiungere un MoU per NetCo, passaggio propedeutico ed essenziale per il raggiungimento di un accordo finale. Questo accordo concederebbe un’esclusiva a Cdp, F2i e al Mef a rilevare una minoranza di blocco con forti poteri di governance, una rivisitazione del golden power. Il problema per il ministero dell’Economia in questa ipotesi è evitare che linvestimento venga configurato come un aiuto di stato dall’Unione Europea e, quindi, bloccato. Questo scenario è ben visto dagli analisti. Alcuni di loro dopo le indiscrezioni hanno aggiornato il target price portandolo a 0,4 €.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti hanno idea molto diverse tra loro. Se si guarda al prezzo obiettivo espresso da ciascuno di loro negli ultimi tre mesi, infatti, ci si rende conto che si passa da una sopravvalutazione del 45% circa a una sottovalutazione di oltre il 50%. Conseguentemente il rating medio è Neutro, con giudizi che vanno dal Compra adesso al Vendi adesso.

Ancora una volta le notizie sulla rete mettono le ali alle azioni Telecom Italia: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 9 agosto a quota 0,2690 €, in rialzo del 5,70% rispetto alla seduta precedente.

Era da maggio che non si vedeva un rialzo così importante sul titolo Telecom Italia. L’aspetto interessante è quello legato alla rottura dell’importante resistenza in area 0,2642 €. Il rialzo, quindi, potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura. Solo una chiusura giornaliera inferiore a 0,2831 € potrebbe mettere in discussione lo scenario rialzista.

