Spendendo meno di 50.000 euro si può comprare un bel trilocale a 20 km da Milano

Se sogni di vivere a Milano in un bel trilocale, preparati a pagare da 300.000 euro in su. Oppure con un sesto può comprare casa a 20 km da Milano, una scelta conveniente per molti motivi.

Milano è una città affascinante e dinamica, ma anche molto cara e caotica. Purtroppo Milano sta diventando sempre più una città per pochi ricchi, dove, però, la qualità della vita scende di anno in anno. Se ami il suo stile di vita ma non vuoi o non puoi vivere in città, allora la soluzione è una casa a 20 km da Milano. Vivere alle porte di Milano permette di acquistare un bel trilocale anche con soli 50.000 euro.

I vantaggi di vivere a 20 km da Milano

Vivere alle porte di Milano significa godere di una serie di vantaggi che rendono la qualità della vita più elevata rispetto al centro della città. Comprare una casa in uno dei Comuni vicino a Milano permette di spendere molto meno. I centri dell’hinterland milanese offrono tutti i servizi necessari per vivere bene, come scuole, ospedali, negozi, centri sportivi, ecc. Inoltre, sono ben collegati a Milano con mezzi pubblici veloci e frequenti, come treni, metropolitane e autobus.

La qualità della vita nella maggior parte dei centri urbani a 20 km da Milano è molto elevata. Molti abitati dell’hinterland offrono una ricca offerta culturale, con musei, teatri, cinema, biblioteche ed eventi vari e sono circondati da molto verde. Non si vive lo stress della grande città, nessun problema di traffico e di parcheggio, il tasso di criminalità è ridottissimo. Questa soluzione permette di godere di Milano, ma vivendo fuori della capitale meneghina.

Alcune dritte per scegliere l’immobile giusto e non sbagliare acquisto

Per chi non può spendere più di 50.000 euro per comprare casa, trovarla in città a Milano è impossibile. Ma con una ricerca attenta, con quella cifra può comprare anche un bel trilocale a soli 20 km dal centro lombardo. Ecco alcune dritte e poi alcune offerte. Prima di iniziare la ricerca, devi avere chiaro quali sono le tue esigenze e le tue priorità. Ovvero che tipo di casa preferisci, in che zona vuoi vivere, quali servizi devono essere vicini, come questa zona deve essere collegata a Milano. Queste domande ti aiuteranno a restringere il campo e a focalizzarti sulle soluzioni più adatte a te.

Per trovare una casa a 20 km da Milano puoi rivolgerti sia alle agenzie immobiliari sia ai privati. Le agenzie ti offrono una maggiore sicurezza e assistenza nel processo di compravendita, ma anche commissioni più alte. I privati ti permettono di risparmiare sulle spese di intermediazione. Trovato un immobile interessante, valuta attentamente le sue condizioni. Controlla lo stato degli impianti, delle finestre, delle porte, dei pavimenti, delle pareti e del tetto. Chiedi la classe energetica dell’immobile e il suo consumo annuo. Se necessario, fatti accompagnare da un tecnico o da un esperto che possa darti un parere professionale.

Spendendo meno di 50.000 euro è possibile acquistare un bel trilocale alle porte di Milano

Se non hai preferenze per la zona, può anche partire dai centri che offrono un rapporto qualità prezzo più conveniente. A Milano è impossibile trovare un monolocale di 20 metri quadrati a meno di 70.000 euro. Ma fuori città si possono trovare dei bei bilocali e trilocali anche a 50.000 euro, in buono stato.

Abbiamo provato a fare una ricerca sul portale di Immobiliare.it* cercando un bilocale o un trilocale, con un prezzo massimo di 50.000 euro. Ci siamo concentrati sui centri con distanza non superiore ai 25 km dal centro di Milano. Le condizioni erano molto stringenti, eppure abbiamo trovato più di 30 offerte. Per esempio a Besate, al momento della scrittura dell’articolo, era in vendita un trilocale di 98 metri quadri a 39.000 euro. Ad Arluno era in vendita un trilocale di 72 metri quadrati a 45.000 euro. A Rho, zona Ovest della città, spendendo meno di 50.000 euro si poteva comprare un bilocale di 60 metri.

n.d.r. *gli annunci di riferimento si trovano nei siti immobiliari della zona sopra indicati. Rimandiamo a tali siti per maggiori specifiche sui contenuti degli annunci, dei quali non ci assumiamo responsabilità.