Una casa nuova di 30 metri quadri al costo incredibile di 1.000 euro che tutti possono avere

Si può avere una casa nuova di 30 metri quadri in Italia anche a 1.000 euro? È possibile grazie alle innovative tecniche di costruzione che abbattono moltissimo i costi di costruzione.

Qualcuno può pensare che le case fatte con stampante 3D siano solo una fantasia da film di fantascienza, ma si sbaglia. Questa tecnologia esiste già e sta cambiando il modo di costruire le abitazioni, rendendole più economiche, rapide, ecologiche e personalizzabili. Oggi in Italia si possono acquistare abitazioni anche con 30.000 o 40.000 euro, ma usate e a volte da ristrutturare. In questo articolo ti spiegheremo come si fanno le case con una stampante 3D. Inoltre scoprirai quali sono gli esempi più sorprendenti di case fatte in questo modo, i relativi costi e come avere le case 3D in Italia.

Cos’è una stampante 3D

Una stampante 3D è un dispositivo che permette di creare oggetti tridimensionali a partire da un modello digitale. Il processo si chiama stampa 3D e consiste nell’aggiungere strati successivi di materiale fino a ottenere la forma desiderata.

Il materiale può essere di diverso tipo, come plastica, metallo, ceramica o cemento. Le stampanti 3D possono avere dimensioni diverse, da quelle domestiche a quelle industriali, e possono stampare oggetti di varia complessità e dimensione, comprese le case.

Come si fanno le case con una stampante 3D

Per fare una casa con una stampante 3D si usa una stampante robotica, che è in grado di muoversi lungo dei binari o delle ruote e di depositare il materiale lungo un percorso prestabilito. Il materiale usato è solitamente una miscela di cemento, sabbia e fibre, che viene pompata attraverso un ugello e solidifica rapidamente.

La casa viene costruita a strati, seguendo il disegno del modello digitale, che può essere modificato a piacere. La stampa 3D permette di creare forme curve e organiche, che sarebbero difficili da realizzare con i metodi tradizionali. Inoltre, la stampa 3D riduce gli sprechi di materiale e i tempi di costruzione.

Una casa nuova di 30 metri quadri a soli 1.000 euro

Le case fatte con stampante 3D sono già una realtà in diverse parti del Mondo. In Cina, la società WinSun ha realizzato nel 2014 dieci case in un solo giorno con una stampante 3D gigante. Ogni casa ha una superficie di circa 200 metri quadrati e un costo di circa 5.000 dollari, circa 4.500 euro. In Olanda, la società Project Milestone ha inaugurato nel 2021 la prima casa in affitto fatta con stampante 3D. Si tratta di una casa a forma di roccia con una superficie di 94 metri quadrati e un affitto mensile di circa 800 euro.

In Italia, la società WASP ha realizzato nel 2019 la prima casa ecologica fatta con stampante 3D. Si tratta di una casa circolare con una superficie di 30 metri quadrati e costruita con materiale di scarto. La sua costruzione ha richiesto solamente 100 ore di lavoro. Il costo per la realizzazione di una casa nuova di 30 metri quadri è stato di appena 1.000 euro.