Nel giorno del crollo dell’intero settore, ribasso medio superiore al 3,5%, l’unico titolo bancario del Ftse Mib che ha chiuso al rialzo è stato Illimity Bank. Questo risultato è abbastanza inatteso in quanto detiene alcuni record negativi. Da inizio anno, infatti, con un ribasso di circa il 13% è il peggiore titolo bancario dopo FinecoBank. Nell’ultimo anno, invece il titolo è stato, dopo Banca MPS, il peggiore in termini di performance con un ribasso di oltre il 35%. A sostenere il titolo sono stati i conti dei primi sei mesi dell’anno.

I fondamentali di Illimity Bank

Come si può notare dal grafico, il fatturato di Illimity Bank è stato, e secondo le previsioni sarà, in continua ascesa. Inoltre, le previsioni si discostano poco dal dato reale a conferma di una buona visibilità dei conti della banca.

Anche l’utile per azioni (EPS) è stato in costante crescita e, come già per il fatturato, in ottimo accordo con le previsioni degli analisti. È interessante che l’EPS è previsto crescere anche per i prossimi anni.

Le raccomandazioni degli analisti

L’unico titolo bancario del Ftse Mib che ha chiuso al rialzo nel giorno del crollo del settore: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Illimity Bank (MIL:ILTY) ha chiuso la seduta del 9 agosto in rialzo dello 0,74% rispetto alla seduta precedente a quota 6,10 €.

La tendenza in corso ribassista (linea continua) potrebbe avere i giorni contati. Come si vede dal grafico, infatti, la resistenza in area 6,03 € ha tenuto e le quotazioni sono ripartite al rialzo secondo lo scenario indicato dalla linea tratteggiata. Una conferma in tal senso è arrivata dalla rottura di area 6,06 €. Per una conferma della definitiva inversione rialzista, però, bisognerà attendere la rottura della resistenza in area 6,573 €. Da notare che questo livello già in passato aveva frenato la corsa rialzista del titolo.

