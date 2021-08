Chi cerca un taglio di capelli che sia chic ma anche grintoso ha trovato pane per i propri denti. Il taglio di cui parleremo è l’evoluzione del semplice caschetto, ed è uno dei più desiderati di questa estate 2021. Incornicia perfettamente il viso, dando profondità allo sguardo e distogliendo l’attenzione dai segni del tempo.

Sembra incredibile ma è proprio così. Il suo nome è tucked bob e ne sentiremo parlare moltissimo nei prossimi mesi, poiché sarà tra i tagli più richiesti. Il motivo? Sta bene a chiunque e a qualsiasi età, e anzi eliminerà parecchi anni dalla nostra carta d’identità. Scopriamo meglio com’è questo nuovissimo taglio di capelli.

L’età non conta più grazie a questo delizioso taglio di capelli che sta spopolando

I capelli sono un argomento molto delicato, sia per le donne che per gli uomini. Non esistono più i canoni di bellezza vecchi e passati di moda, ormai anche l’uomo ha voglia di curare la propria esteriorità e i propri capelli.

C’è chi li taglia sempre, chi li tinge (anche se bisognerebbe fare molta attenzione ai rischi delle tinte di cui le pubblicità non parlano) e c’è chi è alla continua ricerca del taglio perfetto. E, per questi ultimi, noi abbiamo la soluzione.

Si chiama tucked bob, ovvero il classico bob ma più scompigliato, con un tocco anni ’90 ma pronto per dettare la moda odierna. Questo taglio si adatta bene a tutte le età, anche per chi ha 50 anni e vuole dimostrarne 10 in meno.

Scopriamo anche la versione anni ‘70

Per non parlare di un altro tipo di caschetto, questa volta di ispirazione anni ’70 che sta tornando di moda grazie alla cantante californiana Billie Eilish. La cantante ha mostrato il suo nuovo look sui social e ha lasciato tutti senza fiato. Infatti ha scelto di tagliarsi i capelli creando un caschetto voluminoso e con una grande frangia che cade sugli occhi.

Ma la cantante ha stupito tutti anche per un altro motivo: il taglio di capelli che ha voluto è identico a quello che aveva sua madre da giovane. Ecco perché l’età non conta più grazie a questo delizioso taglio di capelli che sta spopolando. Il gesto della cantante ha lasciato i fan davvero senza parole, e sottolinea ancora una volta quanto la cantante sia legata alla sua famiglia.

La bellezza del vintage

Il caschetto di Billie ricorda molto gli anni ’70, ed è la soluzione perfetta per chi ha amato la moda iconica di quel periodo. Il caschetto, oltretutto, è un taglio molto comodo, perché può essere portato liscio o più spettinato e scomposto, il che lo renderà ancora più voluminoso e seducente.

