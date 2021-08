Questa estate è tutta all’insegna del colore. Sarà forse perché vogliamo lasciarci alle spalle il grigiore dell’ultimo anno, o semplicemente per dare un tocco di vitalità alla nostra estate. Sta di fatto che gli oggetti colorati stanno avendo un successo pazzesco in questa estate 2021.

Parliamo di borse, magliette, orecchini e collane colorate, ricche di perline che ricordano tanto quelle che creavamo quando eravamo bambini.

Per non dimenticare le scarpe: quest’anno il modello più desiderato ha una caratteristica che regna in assoluto su tutte, ed è proprio la cascata di colori. Scopriamo insieme quali sono queste scarpe che possono già vantare molti fan anche tra i vip di casa nostra.

Ecco i sandali più cliccati del web, particolarissimi, economici e desiderati anche dai vip

I social network e il web ormai hanno permeato le nostre vite, e su questo non c’è dubbio. Oggi anche le mode e le tendenze in tutti i settori passano sempre prima da qui.

Le piattaforme social hanno preso il posto delle piazze cittadine, ed è soprattutto qui che la gente oggi esprime pensieri, opinioni e gusti personali. E tra gli accessori moda più apprezzati e cercati di questo periodo ci sono proprio loro, i sandali bassi con perline e charms coloratissimi.

Li sta indossando soprattutto Chiara Ferragni, che li mostra in foto e video virali sui social network. I sandali in questione, oltre ad essere coloratissimi e divertenti, rendono allegro e gioioso qualsiasi look. La loro particolarità è data dal fatto che su lacci e stringhe di questi sandali c’è un tripudio di perline coloratissime.

Questi sandali sono bellissimi soprattutto se indossati con stringhe a intreccio che avvolgono la gamba, creando un gioco di colori davvero irresistibile.

L’amore per i prodotti artigianali

La maggior parte di questi sandali sono realizzati da artigiani che realizzano manufatti unici nel loro genere. È questa l’altra bella caratteristica di queste scarpe. Il Covid, infatti, ci ha fatto riscoprire, lentamente, la bellezza dei prodotti fatti a mano, come tutti i lavori realizzati all’uncinetto e, in particolare, questa borsa particolarissima.

È facile trovare questo genere di scarpe in tutte le fasce di prezzo, da quelle più alte a quelle più convenienti. Ed ecco i sandali più cliccati del web, particolarissimi, economici e desiderati anche dai vip.

Come indossarli

I sandali colorati sono il tocco di stile perfetto per ogni outfit estivo. Stanno benissimo sotto ad un vestito corto o ad un camicione da mare, piuttosto che sotto un paio di short sfrangiati e casual.

Indossati la sera, invece, diventano adatti anche ad un abbigliamento più elegante. Stanno benissimo, ad esempio, sotto ad un abito lungo di pizzo San Gallo nero, bianco o colorato o ad un paio pantaloni lunghi.

