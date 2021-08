La celiachia è una malattia che porta ad uno stato infiammatorio cronico dell’intestino tenue. A scatenarla è una intolleranza al glutine, un complesso proteico che si trova in determinati cereali quali frumento, orzo, segale e farro.

Sempre più persone ne sono affette. Ma purtroppo il suo riconoscimento non è sempre facile né immediato. Stando ai dati dell’Aic (Associazione italiana celiachia), oggi in Italia si contano oltre 225.000 soggetti affetti. Se ne stimano però circa 600.000. Ciò significa che vi sono ancora quasi 400.000 persone che soffrono di celiachia senza saperlo. Molti infatti non presentano sintomi gravi. Addirittura alcuni sono asintomatici.

I sintomi infatti sono vari e molto vaghi. Cambiano in base alla soggettività del singolo e al suo livello di intolleranza. In media ci vogliono 6 anni per arrivare alla diagnosi definitiva.

I sintomi generici e più comuni

I sintomi più comuni che devono far sospettare la celiachia, o quanto meno una forte intolleranza al glutine, riguardano la sfera intestinale. Diarrea, colite, gonfiore addominale… Spesso associati ad una forte perdita di peso.

Moltissimi ignorano che la celiachia può manifestarsi anche tramite questo sintomo davvero insospettabile

In realtà ci sono però tanti altri sintomi extra intestinali che non portano immediatamente a far pensare alla celiachia, e quindi alla diagnosi corretta.

Una volta scoperta la celiachia, non esiste una cura. Occorre semplicemente seguire una alimentazione priva di glutine. Per tutta la vita e in maniera molto rigida. Se però la malattia non viene identificata e quindi si continua a mangiare pane, pasta e tutti i loro derivati, lo stato infiammatorio peggiora e potrebbe addirittura portare ad esiti drammatici come il tumore all’intestino.

La dermatite erpetiforme

Anche nota come dermatite di Duhring, la dermatite erpetiforme è uno di quegli strani sintomi che dovrebbero far pensare alla celiachia. Si presenta nel 10% dei celiaci.

Come si manifesta

La dermatite erpetiforme si manifesta con ponfi, bollicine e vesciche che creano un forte prurito. Grattandosi si dà così luogo ad escoriazioni e piccole ferite che a loro volta danno origine a crosticine. In pratica una sintomatologia molto simile a quella dell’herpes e della varicella. Compare soprattutto su gomiti, nuca, ginocchia e glutei. Più raramente sul volto e nella zona inguinale.

Ed ecco così che abbiamo svelato uno dei sintomi meno immediati. Infatti moltissimi ignorano che la celiachia può manifestarsi anche tramite questo sintomo davvero insospettabile.

Anche in caso di minimo dubbio è bene fare accertamenti clinici. Oggigiorno è possibile identificare la celiachia mediante la ricerca nel sangue di specifici auto-anticorpi. E successivamente, per eventuali ulteriori approfondimenti, tramite biopsia del duodeno.

