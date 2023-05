L’estate si avvicina: ecco come scegliere il costume da bagno migliore per valorizzare e fare risaltare qualsiasi fisico in spiaggia

Prepararsi all’estate vuol anche dire fare incetta di costumi da bagno super valorizzanti. A seconda del proprio fisico, infatti, ci saranno alcuni costumi migliori rispetto ad altri.

L’estate si avvicina, è il momento di scegliere il costume da sfoggiare in spiaggia o in piscina. In molti hanno già sfruttato le belle giornate per godersi il sole al mare o nel proprio cortile. Solamente i più coraggiosi si sono tuffati in mare. Prima di mettersi alla ricerca del costume ideale bisognerà capire, innanzitutto, a che forma fisica si appartiene. Come è noto, infatti, gli esperti hanno suddiviso i diversi fisici in forme, dal rettangolo alla clessidra passando per mela e pera.

Da un lato può sembrare strano e anacronistico parlare di forme del corpo in un’epoca in cui si cerca di far leva sul concetto di inclusivitá. Dall’altra, però, è vero che non esiste un fisico uguale all’altro e che, per questo motivo, ci saranno capi più donanti di altri su una persona rispetto ad un’altra. Oggi si tratterà dei costumi, veri protagonisti della stagione calda.

L’estate si avvicina: ecco come scegliere il costume a seconda del proprio fisico

Per le donne con un fisico a triangolo saranno perfetti i top a fascia e i costumi sgambati a vita alta. Un fisico caratterizzato da spalle e vita strette che tende ad allargarsi sui fianchi. Ottimi i costumi proposti da Calzedonia a meno di 40 euro. Oltre a questo, poi, si potrà anche optare per un costume intero.

Sempre triangolo, ma inverso, è quello delle donne con spalle larghe e fianchi stretti. Anche in questo caso ottimi i costumi interi come quelli proposti da Zara a circa 33 euro. Via libera ai triangoli e ai volant sugli slip oltre che alle fantasie.

Rettangolo

Le donne rettangolo sono androgine con fianchi e seno poco pronunciati. Da prediligere costumi colorati o con fantasie e top monospalla. Per quanto riguarda questa ultima categoria, interessante il top asimmetrico proposto in verde da Zara. L’estate si avvicina: ecco come scegliere il costume migliore per le donne rettangolo.

Clessidra

Si arriva adesso ai fisici che tanto andavano di moda negli anni ‘50. Le clessidre sono donne dalla vita sottile ma con seno e fianchi prosperosi. Si consiglia di mettere in risalto la vita con uno slip a vita alta e, per la parte superiore, optare per scolli incrociati o a V. Ce li propongono Calzedonia ma anche Zara e decine di altri siti.

Mela

Ancora, il fisico a mela, caratterizzato da fianchi e busto abbondanti, spalle larghe, un punto vita poco segnato e gambe magre, potrà essere messo in risalto con i costumi più adatti.

Per la parte superiore ottimo il reggiseno a triangolo con scollo all’americana oppure una classica coppa con spalline larghe. Per la parte inferiore, invece, brasiliana o a vita alta. Anche in questo caso perfetti i costumi interi.