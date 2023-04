Addio skinny, ormai sono questi i jeans più desiderati per la primavera da portare come fa Veronica Ferraro

I jeans più desiderati per la primavera da portare come fa Veronica Ferraro-Dal profilo Instagram veronicaferraro

Gli influencer dettano le regole del gioco da un po’ di tempo. Questa primavera indossiamo i jeans a gamba larga proprio come fa una delle migliori amiche di Chiara Ferragni, Veronica Ferraro.

La primavera è arrivata portando con sé nuove mode e grandi ritorni. Se per i coprispalla non possiamo farci sfuggire i blazer disponibili in moltissimi colori diversi, per quanto riguarda i pantaloni possiamo cominciare a dire addio agli skinny e bentornati ai jeans comodi. Non si tratta solamente dei mom jeans, ma anche di altri modelli favolosi in voga tra le giovanissime ed anche tra chi ha qualche anno in più. Ma ecco quali sono i jeans da comprare per arricchire il nostro guardaroba.

Addio skinny, ormai sono questi i jeans più desiderati

Il primo modello di cui si tratterà sono i jeans larghi, molto apprezzati da tante star italiane ma anche internazionali. Si possono trovare con diversi lavaggi, dal chiaro alle stampe, a seconda delle proprie preferenze. Un grande classico sono i jeans baggy della Levi’s modello Dad Utility a circa 140 euro, oppure gli High Loose scontati del 50% da 194,99 euro a 61,99 euro.

Extra large

Tra i jeans più belli ci sono anche quelli a gamba larga, anzi larghissima. Ideali per chi non vuole passare inosservato. Da scegliere senza orlo, il taglio vivo è ideale per chi vuole accorciarli senza dover ricorrere a dei professionisti. Tra i jeans a gamba extra large più belli troviamo quelli con cerniere di The Ragged Priest a vita media da comprare a circa 85 euro. Oppure i Diesel 1978 Library Jeans a circa 93 euro.

Tie dye

Torna un modello favoloso con stampa tie dye. Una tintura utilizzata per trasformare un classico paio di jeans in un pantalone colorato e a stampe geometriche. Una tecnica di colorazione che deriva dall’Oriente, specialmente da India e Sri Lanka, legata alla cultura grunge e new age.

Questa tipologia di jeans possiamo trovarla sia nei negozi di fast fashion che di grandi marchi. Per chi non vuole spendere troppo consigliamo quelli della Youturn Moonwash a circa 41 euro oppure i Topshop Tie Dye a circa 26 euro. Non si passerà inosservati con i jeans Jaded London Lightning a circa 63 euro.

Vita alta e gamba larga

Oltre a quelli già descritti ne troviamo un modello perfetto anche per il lavoro. Si tratta dei jeans con vita alta e gamba larga. Ideali abbinati con una camicetta in ufficio oppure con una t-shirt per il tempo libero. Tutti questi modelli potranno essere abbinati a sneakers informali oppure a stivaletti con un po’ di tacco.

Molto belli i Ribcage della Levi’s, da acquistare su Zalando a circa 110 euro. Un modello molto comodo leggermente a sigaretta ma con gamba ampia. Addio skinny, ormai sono questi i jeans più desiderati anche dalle influencer.