Avere un bel prato verde in giardino a bassa manutenzione: 3 piante tappezzanti consigliate da un noto garden designer

Tutti sognano un prato verde e curato davanti casa, magari all’inglese. Ma un tappeto erboso richiede una certa fatica e non solo nella semina. Ci vorrà costanza nella gestione e cura, bisognerà infatti innaffiarlo e tagliarlo frequentemente. In caso contrario il nostro prato rischia di essere una selva disordinata ed esteticamente spiacevole. Fortunatamente esistono delle alternative all’erba che richiedono molte meno attenzioni nella manutenzione ma che ci regalano ugualmente un giardino da favola.

Se non sappiamo quali possano essere e da dove cominciare, possiamo contare sui preziosi suggerimenti di Stefano Assogna, garden coach e garden designer. Se vogliamo un tappeto verde per coprire il terreno del giardino, potremmo ricorrere all’erba. Possiamo seminarla oppure, per un risultato più rapido, ricorrere al prato a rotoli. In ambedue i casi dovremmo però dedicare tempo al suo mantenimento. Per mantenere l’erba in buono stato si dovrà innaffiare con una certa frequenza nonché tagliarla ogni tot di tempo.

Altre operazioni necessarie saranno la concimazione, l’areazione e l’estirpazione di erbacce. Tutto ciò, dunque, richiede del tempo nonché una certa dose di pollice verde. Se questi due elementi dovessero scarseggiare in noi, meglio puntare su qualcosa di meno impegnativo. Infatti esistono delle soluzioni per avere un bel prato verde in giardino a bassa manutenzione.

Piante tappezzanti sempreverdi alternative all’erba, le proposte di Stefano Assogna

A proporci alcune alternative all’erba è Stefano Assogna, noto garden designer italiano, una figura che si occupa di progettare e realizzare giardini. Un lavoro al quale dà un’impronta altamente naturalistica e sostenibile. Inoltre è anche docente nella Scuola Agraria del parco di Monza, da lui stesso frequentata, dove insegna Garden Design e Planting Design. Tante le sue creazioni che possiamo ammirare dal suo profilo Instagram e sul suo sito personale. Proprio su quest’ultimo, troviamo il suo blog con alcuni suggerimenti, tra cui quello di utilizzare delle piante tappezzanti per coprire il terreno. Sarebbero più semplici da gestire. Quelle che seguono sono adatte a zone soleggiate o semiombreggiate, ma sul blog del garden designer troviamo anche ulteriori proposte. Inoltre sono tutte resistenti alle basse temperature e alla siccità.

Tra le più note consigliate vi è la lippia, ossia la phyla nodiflora. La si può mettere a dimora tra la primavera e l’autunno. In poco tempo tende a estendersi e a formare ricchi manti calpestabili. Inizialmente si dovrà irrigare con costanza per farla attecchire. Dopo di che più saltuariamente. Nel periodo estivo, inoltre, si carica di fiorellini bianchi rosati. Cresce di alcuni cm e dunque non richiede tagli, tutt’al più qualcuno per privarla delle infestanti in primavera.

Ecco come avere un bel prato verde in giardino a bassa manutenzione

Un prato che non si taglia e non si innaffia frequentemente è quello fatto con la frankenia laevis. Una pianta dalle foglie piccoline e dai fiori rosati. Ha inoltre un’affascinante particolarità, in inverno assume dei toni sul rosso. Cresce al massimo di 4 cm in modo fitto e tende a espandersi, non necessita dunque di tosature. Si può mettere a dimora in autunno o in primavera. Richiede materiali drenanti e in estate si dovrà irrigare ogni dieci giorni circa per evitarne la dormienza. Nel resto dell’anno invece molto più di rado. Ha un’ottima resistenza anche alla salsedine.

Si può evitare di tagliare anche l’achillea chritmifolia, dato che tende a rimanere bassa, arriva al massimo attorno ai 10 cm. Questa ha fogliame verde argenteo e fiorellini radi bianchi. Solo d’estate richiede annaffiature abbondanti ma saltuarie. Ha un qualcosa in più rispetto alle altre due, infatti garantisce un prato privo di erbe infestanti perché gli aromi delle sue foglie ne impediscono la crescita. Si tende solitamente a trapiantarla in primavera.

Una volta creato un bel manto erboso possiamo poi decorare il giardino con altre piante spettacolari, quale una per allontanare vespe e calabroni o una rampicante dai fiori profumati.