Balconi fioriti e meravigliosamente colorati con queste piante resistenti al caldo: ecco i consigli dei designer del verde

Vuoi dare nuova vita al tuo balcone e renderlo bello da morire? Andiamo allora a vedere cosa suggeriscono gli artisti del verde, i floral designer, per dare un tocco di originalità e di allegria al tuo outdoor. Avrai un balcone incredibilmente bello da fare invidia ai vicini.

Con l’arrivo della primavera gli spazi esterni tornano in primo piano. Balconi e giardini, anche se piccoli, cominciano a riempirsi di fiori e ci regalano uno spettacolo che riempie gli occhi e il cuore. Se hai trascurato il balcone durante l’inverno, ora è il momento di prepararlo per le fioriture estive. La stagione è giusta per mettere a dimora i semi e le piantine che ti regaleranno un’esplosione di fiori durante tutta l’estate. Quali piante scegliere? Cerchiamo ispirazione nei post dei floral designer.

Gli artisti del verde

L’arte di comporre i fiori in modo da ottenere la massima resa estetica è molto antica. Oggi è tornata prepotentemente di moda e sono tanti i floral designer che danno consigli e suggerimenti sui loro canali social a chi si accosta per la prima volta all’affascinante mondo dei fiori. Perché, per avere balconi fioriti e meravigliosamente colorati, non basta saper coltivare le piante, ma bisogna anche disporle nel modo giusto in modo che si armonizzino tra loro.

Dei suggerimenti preziosi li abbiamo trovati nei post di Dylan Tripp, un floral designer italoamericano, proprietario di un atelier floreale a Roma, in Campo de’ Fiori. Dylan Tripp, dopo diverse esperienze nel campo della moda, ha deciso di trasformare la sua passione per i fiori in una professione, quella appunto di floral designer.

Le tendenze floreali del 2023

Dylan Tripp predilige, nelle sue stupende composizioni floreali, fiori dello stesso colore o di diverse gradazioni dello stesso colore, in modo da creare sfumature cromatiche meravigliose, tono su tono. La scelta può ricadere sulle nuance fredde nei toni del blu o calde nei toni del giallo, particolarmente di tendenza ora.

I colori dominanti della prossima estate saranno, infatti, quelli caldi, in particolare le tonalità dell’arancio, dell’ocra e dell’albicocca. Per realizzare un balcone fiorito con queste caratteristiche cromatiche possiamo usare delle piante ricadenti e resistenti al caldo. Quest’ultima caratteristica è preziosa perché, stando alle previsioni, l’estate sarà torrida.

Balconi fioriti e meravigliosamente colorati

Tra i fiori dalle tonalità calde campeggia il tropaeolum majus, chiamato volgarmente nasturzio. Ha fiori molto appariscenti a forma di campanula con tonalità che vanno dal giallo al rosso. È una specie molto resistente e non richiede particolare manutenzione. Si tratta di una pianta rampicante adatta alla coltivazione in vaso che si può usare come ricadente sui balconi. Sopporta bene il caldo, ma se l’insolazione è notevole, sarà bene spostarla in un punto più fresco. Ti sorprenderà sapere che è commestibile in tutte le sue parti. Puoi usare i suoi fiori in sostituzione dei capperi. Nei toni caldi troviamo anche la bellissima thunbergia alata con splendidi petali dorati che circondano l’occhio centrale molto scuro. Si sviluppa molto velocemente e fiorisce in abbondanza durante tutta l’estate.

Chi ama le tonalità fredde può invece optare per la nemophila menziesii, una tappezzante spettacolare che produce fiori azzurro intenso. Oppure può scegliere la lobelia erinus nelle tonalità del blu. In primavera e in estate inonderanno il balcone di meravigliosi grappoli color del cielo. Anche queste piante sono resistenti e non richiedono cure particolari.