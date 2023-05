Per essere eleganti a tutte le età proviamo questo stile sobrio e di classe che sta spopolando su Instagram

Non tutti amano essere appariscenti, scegliere lo stile minimale è la scelta ideale per queste persone. Uno stile elegante e sobrio che ci permetterà di essere impeccabili in ogni occasione.

Per l’ufficio o per il tempo libero sono sempre di più le donne che prediligono uno stile minimale e semplice. Si può essere eleganti anche vestendo in maniera sobria. Non uno stile per chi ama vestiti floreali, vistosi o stampe. Per lo stile minimale perfetti i pantaloni ma anche camicette, vestiti e gonne. Look senza tempo perfetti per ogni occasione e, soprattutto, a qualsiasi età. Andiamo a vedere quali sono gli abbinamenti più apprezzati da chi ama il minimale e, oltre a questo, si vedranno alcuni consigli per gli acquisti.

Per essere eleganti a tutte le età proviamo questo stile

Per riprodurre il perfetto stile minimale bisognerà scegliere abiti e pantaloni dai toni neutri. Beige, bianco, azzurro, nero o rosa tenue sono perfetti alleati di stile. Nonostante prima si sia affermato che è necessario abbandonare le fantasie, non è del tutto vero. Invece di eliminarle completamente si consiglia di sfruttare le più classiche e semplici come il tartan, ad esempio.

Camicia e gonna

Versatile e intramontabile protagonista del look minimale è la camicia. Da scegliere rigorosamente bianca o in colori chiari, farà risaltare lo stile minimale. Invece classica o più morbida si potrà abbinare a gonne plissettate o a tubino, oltre che a pantaloni palazzo o dritti.

I colori bianco o nero si abbinano bene con tutto e non lasciano margine all’errore. Gonne plissettate come quelle che si possono acquistare da Zara o H&M anche a prezzi inferiori ai 50 euro. Un esempio potrebbe essere quella voluminosa color rosa cipria proposta da Zara a circa 70 euro.

Blazer

Per i look minimal si potrà, poi, abbinare il blazer. Giacche ideali per coprirsi con stile ma senza essere appariscenti. Perfette per l’ufficio e per il tempo libero, sono giacche che sanno adattarsi a qualsiasi stile, da quello minimale a quello più rock. Come per gli altri capi, anche scegliere il blazer non sarà difficile grazie ai vari negozi di fast fashion che si trovano in giro.

Oltre a questo, si potranno visitare mercatini vintage che, di tanto in tanto, vengono organizzati nelle grandi città. Qui, infatti, si potranno trovare capi d’abbigliamento meravigliosi a prezzi stracciati. Se fortunati, si potrebbe anche fare qualche affarone con pezzi vintage di grandi marchi.

Borse

Per quanto riguarda le borse, invece, saranno perfette quelle semplici e senza loghi evidenti. Esistono diverse tipologie di borsa che potrebbero fare al caso nostro, dalle Frenzlauer oppure alcune di Zara di colori tenui e senza loghi a meno di 50 euro. Per essere eleganti a tutte le età proviamo questo stile che sta piacendo a molte influencer sui social network.