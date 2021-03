Nell’arco della giornata sono diversi gli elettrodomestici che si utilizzano in casa per i vari scopi. Uno dei tanti dei quali proprio non si può fare a meno è il frigorifero. A pensarci bene, questo è l’elettrodomestico che resta in azione per 24 ore al giorno e 365 giorni l’anno. Un dato non trascurabile se si vogliono adottare degli accorgimenti per risparmiare soldi sui consumi. Non sempre si ha piena consapevolezza di quanta corrente il frigo stia consumando per il proprio funzionamento durante la giornata. Ecco perché è indispensabile conoscere l’errore che molti commettono con questo elettrodomestico e che causa una mazzata sulla bolletta dell’elettricità.

Risparmiare sulle bollette di utenze domestiche è diventato un imperativo per molte famiglie che devono affrontare ogni mese molte spese fisse. In alcuni casi, oltre al risparmio che ciascuno può operare, giungono anche degli aiuti da parte dello Stato per il pagamento delle bollette. Nell’articolo “Novità sulla richiesta di sconti oltre 150 euro sulle bollette di luce, gas e acqua” abbiamo spiegato ai Lettori come ottenere il bonus sociale. Al fine di ottenere lo sconto in bolletta si dovranno seguire le indicazioni che fornisce l’ARERA.

A proposito del frigorifero, cosa si deve fare per evitare bollette salatissime ogni mese? Una semplice e banale operazione può abbattere di un terzo l’incidenza sui costi che questo elettrodomestico di uso quotidiano determina.

L’errore che molti commettono con questo elettrodomestico e che causa una mazzata sulla bolletta dell’elettricità

Un frigorifero lavora bene e a basso consumo quando l’ambiente interno e quello esterno non incontrano ostacoli all’attività del motore. Uno degli ostacoli che frequentemente si trascura è la presenza di uno spesso strato di ghiaccio nel congelatore. Il freezer che abbia uno strato di ghiaccio spesso determina un consumo di corrente notevolmente superiore alla media. Basti pensare che uno strato di ghiaccio nel congelatore superiore a 5 millimetri può far aumentare il consumo da parte dell’elettrodomestico all’incirca del 30%. Il ghiaccio in eccesso che si deposita sulle pareti interne del congelatore tende a formare uno strato isolante che assorbe il freddo.

Tale fenomeno non fa altro che aumentare il consumo di energia per refrigerare lo spazio interno del freezer e aumentare l’attività dell’elettrodomestico. Questo è l’errore che molti commettono con questo elettrodomestico e che causa una mazzata sulla bolletta dell’elettricità. Uno degli aspetti da non trascurare per la manutenzione del proprio frigo riguarda dunque la formazione di spessi strati di ghiaccio che consumano energia. Quando si verifica tale fenomeno è sempre utile sbrinare le pareti per riportare ad uno stato ottimale il consumo di energia. Chi ha in animo di acquistare un nuovo frigo, invece, potrebbe prendere in esame il sistema “no frost”. Tale meccanismo evita la formazione periodica del ghiaccio sulle pareti e potrebbe aiutare nel risparmio quotidiano della famiglia.

