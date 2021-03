Avere una lavatrice sempre efficiente vuol dire ottenere almeno due vantaggi: capi sempre puliti e risparmio sui costi di manutenzione o nuovo acquisto. Esiste un segreto che nessuno svela per far durare a lungo la lavatrice senza muffa, ruggine o cattivi odori e quindi non spendere soldi extra. Vediamo qual è il semplicissimo trucco da utilizzare per non tirare fuori dal portafogli centinaia di euro per riparazioni o sostituzioni dell’elettrodomestico.

Un elettrodomestico indispensabile

Alzi la mano chi non possiede una lavatrice in casa. Al giorno d’oggi indispensabile elettrodomestico è entrato a pieno titolo nell’elenco degli oggetti irrinunciabili per la sua comodità e praticità d’uso. Tuttavia, l’acquisto di una lavatrice nuova non è sempre una spesa che si affronta a cuore leggero. Una lavatrice moderna ha una vita media di 5-8 anni ed il costo per un nuovo acquisto si aggira intorno ai 250-500 euro.

Se facessimo una media, possiamo ipotizzare che una famiglia nel corso di 15 anni debba sostituire almeno 3 lavatrici con una spesa di 800-1.500 euro. Non sempre le famiglie possono permettersi queste emorragie economiche quando l’elettrodomestico si guasta e richiede una sostituzione. Se poi si mettono in conto anche le attuali difficoltà economiche in cui molte famiglie versano, diventa quantomai utile preservare gli elettrodomestici di casa. Come fare perché la propria lavatrice possa avere una lunga vita e risparmiare un bel po’ di soldi nel salvadanaio?

Il segreto che nessuno svela per far durare a lungo la lavatrice senza muffa, ruggine o cattivi odori

Uno dei falsi miti che ruota attorno alla manutenzione dell’elettrodomestico si focalizza troppo spesso esclusivamente sulla pulizia del cestello. È sicuramente importante igienizzare di tanto in tano le parti della lavatrice in cui accumula più sporco. Nell’articolo “Come togliere lo sporco dalla guarnizione della lavatrice” abbiamo illustrato una tecnica efficacissima. Tuttavia, l’operazione davvero fondamentale è un’altra. Per evitare che nella propria lavatrice si formino muffe, ruggine o cattivi odori l’operazione è importante lasciar asciugare bene cestello e cassetto del detersivo. Una lavatrice non durerà mai troppo a lungo se l’ambiente interno resta perennemente umido dopo ogni lavaggi. Per preservare il proprio elettrodomestico dunque tutto quello che si deve fare è lasciare socchiuso l’oblò e cassetto del detersivo alla fine di ogni lavaggio.

Questa semplicissima operazione consente agli interstizi una corretta areazione. La lavatrice si asciuga perfettamente senza che si crei umidità negli spazi interni che potrebbe causare il precoce deterioramento di alcune componenti. In tale maniera si potrà ritardare di diversi anni il nuovo acquisto con un risparmio considerevole per l’intera famiglia. Ecco dunque il semplice ed efficace segreto che nessuno svela per far durare a lungo la lavatrice senza muffa, ruggine o cattivi odori.

