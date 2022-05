Arriva la bella stagione e in molti stanno pensando ad acquistare pittura e pennello per dipingere casa. Se volessimo dare una sferzata di colore alla nostra abitazione, potremmo decidere in base al nostro segno zodiacale. Una nota azienda inglese di vernici ha fornito interessanti suggerimenti a riguardo.

Leone, Cancro ma anche Scorpione e questi altri segni zodiacali dovrebbero dipingere le pareti di casa in questi colori

Ogni segno zodiacale, infatti, trarrebbe vantaggi ed energia dipingendo le stanze con il colore più adatto alla personalità.

Avevamo parlato in precedenza delle idee make up per ogni segno zodiacale. In questo articolo, invece, andremo a scoprire gli abbinamenti segno per segno.

I segni di fuoco

Il Leone ha una personalità spiccata ed è dominato dal Sole. Per natura, è forte ma ambizioso e pertanto si suggerisce l’arancione o il color terra. Questa tinta è energica e solare proprio come il Leona. L’Ariete connota una personalità coraggiosa, audace, sempre pronta a rischiare. Questo segno è associato a Marte e pertanto il colore consigliato è il rosso. Oltre a dipingere una stanza, potremmo creare un effetto pittorico grazie ad un nuovo fantastico metodo per realizzare una parete di mattoni. Il Sagittario possiede una innata positività, una mente aperta anche ai cambiamenti. Il color individuato come migliore per gli arcieri dello Zodiaco è il viola giusto mix fra impeto e delicatezza ossia fra il rosso ed blu.

I segni d’acqua

Iniziamo la nostra carrellata con il Cancro. Questo segno è celebre per essere molto emotivo ed introspettivo. Si pensa che sia governato dalla luna e pertanto l’abbinamento consigliato sarebbe il grigio-argento. Queste gradazioni si ispirerebbero proprio alle nuance lunari. Lo Scorpione caratterizza personalità passionali ma anche molto fedeli e creative. L’impulsività per cui è noto lo Scorpione ha come rovescio della medaglia una grande riservatezza. Ecco, quindi, che il nero o il grigio scuro potrebbero essere i colori che si addicono ad alcune stanze di casa dello Scorpione. Inoltre si tratta di un colore molto glamour.

Gentile e dolce è, poi, il binomio perfetto per descrivere i nati sotto il segno dei Pesci. Un carattere da sognatore connota questo segno d’acqua che è abbinato alle profondità degli oceani. Il colore consigliato sarebbe, quindi, il blu-verde o verde acqua.

Di Terra

La Vergine è un segno caratterizzato dalla precisione e dalla stabilità. La necessità di programmare non ferma però l’energia innata della Vergine. Le nuance del marrone e del nocciola rispecchiano proprio questo lato dei nati sotto il segno della Vergine.

Per il Capricorno è stato scelto il color tortora. Le persone che appartengono a questo segno zodiacale sono ambiziose ma si impegnano strenuamente per raggiungere gli obiettivi. Un colore pertanto calmante ma anche estremamente “con i piedi per terra”.

Per il Toro sono ben due gli abbinamenti suggeriti: il verde e il rosa. Il Toro è un segno affidabile, concreto e pertanto un verde potrebbe essere la giusta nuance per le pareti di casa. Il Rosa invece, sarebbe ricollegato al pianeta Venere, il pianeta del romanticismo. Per quanto concerne il verde, possiamo invece consigliare la tonalità del verde salvia di estrema attualità nei trend 2022.

Di aria

Infine veniamo ai segni di aria iniziando dall’Acquario. Questo segno è noto per essere il più eccentrico ed intelligente dello zodiaco. Quindi il colore migliore per l’Acquario è il blu. Questo accostamento è anche ispirato ad Urano, il pianeta blu, che governa questo segno zodiacale.

La Bilancia è spesso denominata “il Segno dell’Amicizia” per l’indubbia qualità di essere socievoli dei bilancini. È anche il segno dell’equilibrio e quindi il colore scelto è l’azzurro.

Infine ecco il segno dei Gemelli. È estroverso, curioso e frizzante. Questo segno zodiacale dovrebbe dipingere le stanze di giallo, colore delle emozioni e della concentrazione.

