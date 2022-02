Gli esperti di make up e i blogger che trattano di bellezza si sono divertiti a creare dei trucchi per i diversi segni zodiacali. Hanno, infatti, preso ispirazione dalle attrici hollywoodiane e dalle stelle della musica. In base ai look migliori e più azzeccati hanno delineato il make up perfetto segno per segno. Ecco alcune idee per apparire raggianti la sera di San Valentino ad ogni età.

Sveliamo le idee make up per ogni segno zodiacale per brillare nella serata di San Valentino anche dopo i 50 anni

Acquario

Le personalità con questo segno zodiacale sono decisamente anticonvenzionali e anticonformiste. Gli esperti consigliano un ombretto in crema dei toni dell’ametista che è la pietra del segno. Per la terra meglio stare sulle tonalità del bronzo.

Pesci

Il segno zodiacale dei Pesci è il segno della delicatezza e della dolcezza. Trucchi troppo elaborati e sofisticati stridono con questa personalità. I make up artist consigliano quindi di sostituire la classica riga nera di eyeliner con una linea leggermente più spessa alla cat eyes ma di coloro verde acquamarina, la pietra del segno. Non tutte noi siamo abituate a portare i colori chiari all’attaccatura della palpebra. In questo caso consigliamo un trucco smokey eyes in verde acqua.

Ariete

L’Ariete è un segno di fuoco con una personalità dirompente, impetuosa ed energica. Ecco perché il rossetto rosso in questo caso potrebbe essere la scelta giusta. Un tono più rosso cardinale sarà la scelta migliore per le brune e chi ha soffiato le 50 candeline.

Toro

Le donne del Toro hanno un innato senso del gusto e per la maggior parte saranno già avvezze a truccarsi. Gli esperti consigliano i toni bronzei per gli ombretti puntando tutto sul mascara volumizzante. Per le labbra la scelta ricade sui toni del rosa.

Gemelli

Le donne dei Gemelli spesso non usano truccarsi e quando lo fanno è per un make up stravagante. Si suggerisce quindi di sostituire l’eyeliner nero con una matita azzurro cielo. Saranno gli zigomi e le labbra, i protagonisti di questo make up anni Ottanta. Giocheremo con l’illuminante e con il blush di colore aranciato.

Cancro

Sognatrici e romantiche, le donne del segno del Cancro non possono non optare per i più classici degli smokey eyes con i toni lunari che caratterizzano il segno. Per le labbra, un gloss rosa sarà la scelta più azzeccata.

Leone

Ai nati sotto il segno del Leone non dispiace attirare l’attenzione con make up ben curati e quasi professionali. I make up artist consigliano un trucco occhi con extension ciglia. Per le labbra i toni del rosso per le giovanissime anche in versione mat, mentre per le più mature i toni del bordeaux.

Vergine

Le donne della Vergine sono perfezioniste e si sentono a loro agio solo se sanno di essere tutte a posto ed eleganti. I professionisti consigliano un trucco smokey molto soft nei toni suadenti del bronzo. Le sopracciglia sono da tenere sempre curate perché sono il punto forte di questo segno.

Bilancia

Le donne della Bilancia sono amichevoli, di buona compagnia e sempre diplomatiche. Segno d’aria che non disdegna le romanticherie. Ecco, quindi, che un trucco dai toni rosa carico può essere la scelta migliore per San Valentino. Dalle labbra agli occhi fino al blush la vie è in rose.

Scorpione

Lo Scorpione è un segno sicuramente istintivo e passionale ma anche iperprotettivo verso il proprio innamorato. Tradotto nel linguaggio del make up, il suggerimento è un trucco labbra tendente ai toni più scuri del rubino, che fra l’altro è la pietra del segno. Per il trucco occhi una sottile linea kitten eye nera.

Sagittario

Per il Sagittario, estroverso e ottimista, il make up è un gioco. Allora il suggerimento è di provare una cat-eye inversa ovvero linea con l’eyeliner per occhi da gatto ma disegnata nella palpebra inferiore. I colori da scegliere: blu intenso violaceo della Tanzanite, pietra del segno.

Capricorno

Le donne del segno del Capricorno sono estremamente pragmatiche e pertanto con il trucco non si gioca. Il make up serve ad essere più belle e il rossetto deve obbligatoriamente essere rosso per San Valentino. Ecco che in abbinamento ad un rossetto rosso gli esperti consigliano la riga di eyeliner con aluccia all’estremità esterna ben marcata.

In questo articolo sveliamo le idee make up per ogni segno zodiacale, ma naturalmente vale sempre la regola che dobbiamo sentirci a nostro agio.