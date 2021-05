Una parete a mattoni può essere un mezzo per rendere vivaci e colorati gli angoli di casa un po’ anonimi e senza personalità. Le pareti con mattoni sono l’ideale per arredare o decorare una stanza sia in stile country sia in stile industriale.

Se, però, non disponiamo dei mattoni a vista, non dobbiamo demordere. Ci sono alcune alternative facili e a buon costo da realizzare da soli.

La prima possibilità è proprio quella del dipingere la parete con l’effetto mattone a vista.

Un nuovo fantastico metodo per realizzare una parete di mattoni con una semplice spugna per lavaggio auto

Acquistiamo un spugna per il lavaggio delle auto. La troviamo in qualsiasi fai-da-te o centro auto. Altro acquisto da fare ma che non ha un costo impegnativo è la vernice murale o un colore da addizionare all’idropittura.

Il colore sarà naturalmente mattone. Già presente, con questa dicitura, in molte cartelle colori di colorifici e industrie del settore.

Infine teniamo sotto mano anche un rotolo di scotch carta.

Prepariamo la vaschetta con la vernice rossa e prendiamo le misure della spugna. L’altezza ci servirà, infatti, per il lavoro che ci apprestiamo a fare.

La spugna, di solito, ha un’altezza di 10 cm. E quindi iniziamo a mettere delle strisce orizzontali di scotch carta lungo tutta la nostra parete. Una ogni 10 cm che è l’altezza della nostra spugna.

A questo punto andremo a intingere la spugna senza strizzarla. La vernice, infatti, va lasciata densa non allungata.

Iniziamo, quindi, a imprimere il nostro finto mattone con la spugna a stampo. Dovremo stare nelle file delimitate dalle strisce di scotch. Mentre tra l’una e l’altra applicazione con la spugna, lateralmente andremo a distanziare 1,5 o 2 cm.

La spugna creerà un affetto muro molto realistico, ricordando la classica porosità del mattone.

Inoltre, se la spugna tende ad asciugare, prima di intingerla nuovamente bisogna fare due o tre tamponi sul muro in modo da lasciare alcune chiazze di bianco, che a volte hanno i mattoni, quando fuoriesce un po’ di cemento o malta tra un mattone e un altro.

Non ci resta che togliere il nastro. E voilà avremo una perfetta parete a mattoni.

Inoltre qui la Redazione di ProiezionidiBorsa descrive altri effetti decorativi murali.