Quando abbiamo bisogno di mettere in tavola qualcosa di veloce e sfizioso per un aperitivo con gli amici siamo subito orientati verso crostini e polpette. Proprio in merito alle polpette in più occasioni abbiamo suggerito delle ricette sfiziose che potessero solleticare il palato degli invitati.

Ad esempio, utilizzando delle patate e del tonno abbiamo descritto come realizzare delle deliziose polpette praticamente a costo zero.

Se però non avessimo voglia di friggere ma di gustare comunque un aperitivo diverso da solito è possibile utilizzare delle fresche verdure da cuocere in forno. E infatti non polpette e crostini ma questa deliziosa preparazione ci farà fare un figurone con gli ospiti.

Semplice e leggero

La ricetta che vedremo in seguito ha come protagoniste le verdure con le quali realizzeremo delle tortillas deliziose. Quello che ci servirà per la preparazione è:

2 uova;

2 zucchine;

2 carote;

parmigiano;

bresaola;

rucola;

formaggio spalmabile;

pangrattato 2 cucchiai.

Tutto quello che dovremo fare sarà grattugiare con una grattugia a maglie larghe le verdure. Grattugeremo dunque zucchine e carote per poi trasferirle all’interno di una ciotola. Alle verdure aggiungeremo anche le uova, il parmigiano e i 2 cucchiai di pangrattato. Infine, aggiungeremo un pizzico di sale.

Impastiamo con cura fino a che tutti gli ingredienti non saranno ben amalgamati. A questo punto formeremo con l’impasto appena ottenuto dei dischetti di circa 10 cm di diametro.

Disponiamo i dischetti su teglia foderata con carta da forno e irroriamo con un filo di olio di oliva e inforniamo a 180° 10 minuti.

Non polpette e crostini ma questo originale aperitivo leggero e pieno di verdure rivoluzionerà i nostri eventi speciali

Al termine della cottura i dischetti di verdure saranno sufficientemente solidi da fungere da piccole tortillas. A questo punto non resta che farcirle a nostro piacimento. Sui dischi di verdure possiamo stendere un velo di formaggio spalmabile e aggiungere della rucola e della bresaola per poi richiudere e fissare con uno stuzzicadenti.

A nostro gusto possiamo sostituire la bresaola con del prosciutto crudo o il salume che preferiamo.

Questa sfiziosa preparazione si presta bene anche per essere farcita con del pesce.

Ad esempio possiamo inserire al loro interno del salmone, del pesce spada o un crudo di gamberi, magari accompagnati da una maionese leggera.

Nel caso in cui decidessimo di utilizzare i gamberi, ricordiamo di non buttare gli scarti perché danno vista ad una salsa spettacolare.

Lettura consigliata

Invece degli spaghetti alle vongole ecco come condire la pasta con un fenomenale sugo di pesce