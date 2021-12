Le torte sono quel dolce che non passa mai di moda. Sono così buone e golose che non smetteremmo mai di cucinarne e gustarne. In più, ne esistono di così tante tipologie che sarebbe impossibile sperimentarle tutte.

Trovare una torta semplice da realizzare e allo stesso tempo deliziosa non è difficile. Avevamo già proposto come realizzare una torta alle mele cremosa con un ingrediente segreto. O come stuzzicare il palato con un dolce alla frutta ricco di vitamina C.

La nostra idea di oggi è davvero simile ai dolci appena descritti e sarà la sorpresa più golosa a colazione o per una merenda irrinunciabile.

Infatti, leggera e profumata questa torta morbidissima è una dolce coccola invernale tutta da gustare. Ecco come si prepara.

Ingredienti

Per uno stampo da 24 cm avremo bisogno di:

2 uova;

250 ml di succo di mandarini;

200 gr di zucchero;

100 gr di olio di semi di girasole;

300 gr di farina 00;

una bustina di lievito per dolci;

zucchero a velo a piacere.

Come si è potuto capire dagli ingredienti, il nostro intento è quello di cucinare una prelibata torta al mandarino. Il procedimento è semplice e intuitivo e per prepararla ci vorranno all’incirca una decina di minuti.

Iniziamo ricavando il succo dei nostri mandarini con uno spremiagrumi. Lasciamolo da parte per un attimo e dedichiamoci all’impasto.

In una ciotola montiamo bene uova e zucchero per qualche minuto. Il composto che ne uscirà dovrà risultare bello spumoso.

Fatto questo versiamo anche un filo di olio e il succo spremuto. Aggiungiamo anche lievito e farina setacciati, lentamente. Continuiamo a mescolare attentamente il tutto con le fruste. Nel caso usiamo quelle elettriche, azioniamole a velocità minima per non rischiare di smontare il composto.

A questo punto accendiamo il forno a 180 gradi e attendiamo che si riscaldi. Nel frattempo, imburriamo una tortiera e vi adagiamo all’interno l’impasto che abbiamo preparato.

Quando il forno avrà raggiunto la temperatura desiderata vi sistemiamo la tortiera e la lasciamo cuocere per circa 40 minuti. Scaduto il tempo, sforniamo e controlliamo col metodo dello stecchino che il dolce sia cotto uniformemente.

Per finire aspettiamo che la torta si raffreddi, quindi completiamo con una spolverata di zucchero a velo e qualche fetta di mandarino in cima. Ed ecco pronta da servire e divorare la nostra deliziosa torta al mandarino, un dolce irresistibile da veri pasticceri.