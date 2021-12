Dicembre è il mese del Sagittario. Infatti, il Sole si trova in questo segno generalmente nel periodo che va dal 22 novembre al 21 dicembre.

La fase temporale in cui ci troviamo è positiva sotto molti punti di vista per i Sagittario. Non a caso, una fortuna sfacciata investirà questo segno zodiacale a dicembre dopo un novembre particolarmente sofferto.

Se siamo alla ricerca dell’anima gemella, questo potrebbe essere finalmente il momento giusto per trovarla. Ma sappiamo davvero chi fa per noi per passare i prossimi anni della nostra vita?

L’intesa tra due partner è importante per proseguire in totale fiducia il rapporto. Per questo chi è Sagittario dovrebbe sapere quali sono i segni zodiacali con cui può davvero fare scintille sotto le coperte.

Un segno sfuggente dotato di un certo fascino

Il Sagittario è il viaggiatore per eccellenza. È costantemente in cerca di avventura e non potrebbe essere altrimenti in campo amoroso.

È difficile che si leghi a qualcuno, ma quando lo fa se ne innamora perdutamente. Tra le lenzuola ama giocare e divertirsi, ma allo stesso tempo non può fare a meno di intraprendere discorsi seri e ragionati.

Anche se è un segno che ama flirtare, difficilmente tradirà il proprio partner. In caso contrario non ci penserà molto ad ammettere la colpa.

Se abbiamo avuto la fortuna di conquistare il cuore di un Sagittario, probabilmente è perché siamo un Ariete. Questi due segni di fuoco si trovano a meraviglia l’uno con l’altro.

Hanno molti interessi in comune e un carattere affine. Sono entrambi dei tipi curiosi e sportivi, ma anche gelosi e molto passionali. Non c’è ostacolo che li possa scalfire e il loro rapporto sembra destinato a durare in eterno.

Con il Leone nasce la perfetta combinazione

Anche se come periodo di riferimento ci si trova agli antipodi, i Sagittario formeranno una coppia perfetta con i Leone. Questo segno estivo, infatti, condivide la stessa vivacità e focosità, che si traducono in una passione sfrenata.

Il carattere da leader di entrambi potrebbe creare qualche difficoltà in amore, ma solo temporaneamente. In poco tempo saremo di nuovo pronti per soddisfare a dovere il nostro partner.

Coi Gemelli l’intesa è vincente

Il desiderio di vivere al massimo ogni singolo istante di vita fa di un Gemelli il compagno ideale per i Sagittario. L’intesa è ottima e i due segni si completano a vicenda.

Il fatto che a entrambi piaccia flirtare forse non può fare sempre piacere in una coppia, ma i piccoli screzi si risolveranno in un battito di ciglia.